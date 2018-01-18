Hükümetin "Çılgın proje" olarak sunduğu Kanal İstanbul'un maliyeti 80 milyarı lirayı bulacak. Ekonomistlere göre bu proje "Ekonomik intihar".

Türkiye ekonomisi zorda. Kredi ve dıç borç her geçen gün daha da artıyor. Ekonomideki kötü gidişata rağmen hükümet "Asrın projesi" olarak tanıttığı Kanal İstanbul projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.



Henüz ilk kazmanın vurulmadığı proje çevresel etkiler ve siyasi olarak tartışmalı durumda. Peki projenin Türkiye ekonomisine yansıması nasıl olacak?



Kanal İstanbul projesini Ulusal Kanal'a değerlendiren Ekonomist Bartu Soral, projeyi ekonomik intihar olarak tanımlıyor.



Soral'a göre projenin ülke ekonomisine de hiçbir getirisi olmayacak.



Ekonomin zor durumda olduğunu kaydeden Bartu Soral, Kanal İstanbul yerine hükümete ekonomiyi düzeltecek çılgın bir proje önerdi.









ulusal.com.tr