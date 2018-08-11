Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın yeni ekonomik modeli açıklamasının ardından uzmanlardan uyarılar gecikmedi. Türkiye’nin içinde bulunduğu krizden çıkabilmesi için uzmanlar planlı bir ekonomiye geçilmesi gerektiğine işaret etti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Eski Türkiye Müdürü Bartu Soral, “Türkiye acilen bir milli ekonomik seferberliğe gitmeli” dedi.

Döviz kurundaki rekor artış devam ederken uzmanlar uyarıyor.



Dolar 7’ye, avro 8 TL’ye dayanırken Türk lirasındaki erime sürüyor.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak somut adımları açıklamasa da ortaya "yeni bir ekonomik model" kavramını attı.



Bakan Albayrak yeni modelde enflasyon ile mücadele, mali disiplin, vergi sisteminde sadeleştirme, istikrarlı ve üretimle büyüme gibi başlıklara yer verdi. Ekonomistlerden ise uyarı gecikmedi.



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Eski Türkiye Müdürü Bartu Soral, vatandaşın cebindeki Türk lirası erimeye devam ederken zamların da kapıda olduğunu söyledi, 1930 yılındaki Sanayi planına işaret eetti.



Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşa yaptığı döviz çağrısı…







HABER: HASRET KAYA

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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