Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Uygulamada zaman zaman kötü kullanılmaya da açık olduğu anlaşılan iflas ertelemeyi kaldırıyoruz" diye konuştu

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ yatırım ortamının iyileştirilmesi reform paketini açıkladı.



Akdağ, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik 93 maddeden oluşan reform paketini TBMM'ye sevk edeceklerini belirtti.



Başbakan Yardımcısı Akdağ, iflas ertelemeyle ilgili de önemli açıklama yaptı. Akdağ, "Uygulamada zaman zaman kötü kullanılmaya da açık olduğu anlaşılan iflas ertelemeyi kaldırıyoruz" diye konuştu.



Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ şunları söyledi:



Şirket kuruluşunda yüzde 25'lik sermaye blokajı şartını kaldırıyoruz, şirketler 24 ay içinde ödemeyi gerçekleştirecek.



Şirket kuruluşunu 7 işlemden 1 işleme indiriyoruz.



Tasarı ile kurtarma anlaşması kurumu oluşturuluyor.



İflas erteleme süreci azami 23 ay olacak.



En önemli adımı icra iflas süreçlerinde atıyoruz.



Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik 93 maddeden oluşan reform paketini TBMM'ye sevk edeceğiz.



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