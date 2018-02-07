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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Gündemimizde yeni zam diye bir şey yok

Canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalar yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Gündemimizde yeni zam diye bir şey yok" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Gündemimizde yeni zam diye bir şey yok

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,  kısa vadede hedeflerinin enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu belirterek,  "Oraya doğru gidiyoruz. İner ama ilave çabayla orada tutmamız lazım. Hedefimiz  orta vadede yüzde 5 hedefine yaklaştırmak, uzun vadede yapısal reformlarla bunu  yüzde 1-3 aralığına çekmek." dedi.

Türkiye'nin geçen sene yüzde 7'nin üzerinde büyüdüğünü anımsatan  Şimşek, son yıllarda yaptığı reformlarla ülkenin kalıcı iyileşmeye doğru  gittiğini söyledi.

Türkiye'de hane halkı, devlet, şirketler ve finans sektörü olmak üzere  tüm kesimlerin toplam borcunun milli gelire oranının yüzde 141 olduğuna işaret  eden Şimşek, dünyada bu oranın yüzde 320'den fazla olduğunu bildirdi.

Şimşek, "Türkiye'nin aşırı borçlu olduğu, bütün bu refahı borçla  yarattığı argümanı rakamlar tarafından desteklenmiyor." ifadesini kullandı. Türkiye'nin son 15 yılda geçmişe göre iyi bir büyüme performansı  ortaya koyduğunu anlatan Şimşek, ülkede refahın arttığını, istihdam yaratan reel  bir büyümenin söz konusu olduğunu vurguladı.

ENFLASYONDA KISA VE UZUN VADEDE HEDEF

Şimşek, enflasyona yönelik bir soru üzerine de Türkiye'nin yaşadığı  jeopolitik riskler, hain darbe girişimi, terör tehdidi gibi çok boyutlu, aynı  anda birçok şoku içeren dönemde, bütün gelişmelerden dolayı lirada ciddi değer  kaybı yaşandığını anlattı.

Geçen sene ithal edilen ürünlerin Türk lirası cinsinden fiyatının  ortalama yüzde 30 arttığına işaret eden Şimşek, sadece petrol ve kur etkisiyle  enflasyonun baz senaryoya göre en az 4 puan yukarıda olduğunu bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, kısa vadede hedeflerinin enflasyonu tek  haneye indirmek olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Oraya doğru gidiyoruz. İner ama ilave çabayla orada tutmamız lazım.  Kısa vadede yani bu yıl sonu itibarıyla hedefimiz tek haneye çekmek. Merkez  Bankasının tahmini yaklaşık yüzde 7,9-8 civarı. Hedefimiz orta vadede yüzde 5  hedefine yaklaştırmak, uzun vadede yapısal reformlarla bunu yüzde 1-3 aralığına  çekmek, kalıcı fiyat istikrarı. Bu mümkün mü? Mümkün. Şu anda iki tane çok temel  makro sorundan bahsedecek olursak, biri cari açık, öbürü de enflasyon. Bu ikisini  de çözeriz."

Enflasyon konusunda Merkez Bankasının sıkı duruşunu devam ettirmesinin  önemine dikkati çeken Şimşek, Gıda Komitesinde çok sayıda güzel çalışma  yapıldığını ve çok ciddi yapısal tedbirlerin hayata geçirildiğini söyledi.

Şimşek, "Türk lirasına şu anda destek daha fazla çünkü Merkez Bankamız  daha sıkı bir duruş sergiliyor. Liranın değerine ilişkin algı nispeten yapıcı.  İkinci olarak gıda fiyatlarında oynaklığı biz bir miktar azalttık, genel anlamda  aldığımız kısa ve orta vadeli tedbirlerle etkili olduğumuz kanısındayım." dedi.

"TÜRKİYE'NİN BÜNYESİNİ GÜÇLENDİRMENİN YOLU REFORM"

Küresel risklere de değinen Şimşek, reel sektörün kur riskini  yönetmeye yönelik çok önemli bir reform yaptıklarını anımsattı. 2008 yılında  vatandaşların dövizle borçlanmasını kaldırdıklarını hatırlatan Şimşek, son olarak  da KOBİ düzeyinde şirketlerin dövizle borçlanmasına sınırlama getirdiklerini  belirtti.

Şimşek, "Biz şimdi büyük şirketler için de hazirana kadar süreci  tamamlayacağız ve büyük oranda ya gidecekler kendilerini hedge yapacaklar,  kendilerini korumaya alacaklar ya da döviz geliri olmayanlar dövizle  borçlanamayacak." ifadesini kullandı.

Kamu maliyesi ve bankacılık sistemine ilişkin de değerlendirmelerde  bulunan Şimşek, sistemin bütün bileşenlerini olası şoklara karşı güçlü ve sağlam  tuttuklarını dile getirdi.

Şimşek, Türkiye'nin bünyesini şoklara göre güçlendirmesinin en kalıcı  yolunun "reform" olduğunu vurgulayarak, gelecek 6 ayda Türkiye'de yeni bir reform  seferberliği içinde olacaklarını bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Bu reformlar seçim hazırlığı mı?"  sorusuna, "Kesinlikle değil. Genelde seçimin arifesinde kimse reformdan  bahsetmez, oturup sınırlamalara gitmez, makro ihtiyati tedbirler almaz. Şu anda  çok net olarak söyleyeyim, bizim gündemimizde olan bir konu değildir. Biz  Türkiye'nin gelecek performansını nasıl daha iyileştiririz ve şoklara karşı  direncini artırırız, onun çabası içindeyiz." yanıtını verdi.

GÜNDEMİMİZDE YENİ ZAM YOK

"Yeni zamlar kapıda olacak mı? "şeklindeki soru üzerine de Şimşek,  "Gündemimizde yeni zam diye bir şey yok. Tam aksine kamu maliyesinde alan olduğu  ölçüde biz enflasyonu düşürmek için idari fiyatları daha düşük düzeyde tutma  çabası içindeyiz. En son sözleşme gereği Avrasya Tüneli'nde bir fiyat artışı  oldu. Biz orada nihai tüketiciye yansıyan fiyat artışı çok yüksek olmasın  (geçişlerde) diye KDV'yi indirdik." diye konuştu.

"KRİPTO PARA KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

Mehmet Şimşek, kripto paralara ilişkin de şunları kaydetti:  "Bitcoinle ilgili vatandaşlarımızı uyardım fakat blockchain, bir  teknoloji o apayrı bir konu, onu çok önemsiyoruz. Platform üzerinden verimliliği  artıracak, dijitalleşmeyi daha hızlandıracak ayrı bir alan. Biz en son Finansal  İstikrar Komitesi toplantısında bu konuyu ele aldık, bir çalışma grubu  oluşturduk, kripto para konusunu incelemeye aldık. Bahsedilen bu para birimleri  Türkiye'de legal değil, legal altyapısı yok. İkincisi gelecekte bunların  akıbetine ilişkin dünyada ortak bir fikir yok, ciddi soru işaretleri var. Biz  Türkiye'de kripto para anlamında kendimize özgü bir çalışma yapmayı düşünüyoruz.  Spesifik birtakım kripto para birimleri noktasında biz şu anda mesafeliyiz, onu  riskli görüyoruz. Vatandaşlarımıza bunun getirdiği risklerle ilgili uyarılarda  bulunduk. Nitekim bu tartışmalar yaşanırken, çok hızlı bir çıkış sonra da bir  çöküş yaşadı. Biz vatandaşlarımızın bu noktada, bu spekülasyonlardan zarar  görmesini istemeyiz."


Kaynak: AA
Etiketler; #Mehmet Şimşek #enflasyon #ekonomi
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