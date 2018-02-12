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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten kritik döviz açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin orta uzun vadede önünü açacak reformları yapıyoruz. Özellikle cari açığı düşürmeye yönelik yatırımları daha çok destekleyeceğiz. Türkiye'nin reel sektörünün döviz açık pozisyonu vardı çok önemli bir tedbir aldık önümüzdeki dönemde şirketlerimizin kur riskini yönetmesini sağlayacağız" dedi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten kritik döviz açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Fonu Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Bütçede en çok harcamayı eğitime yaptıklarını belirten Şimşek, yatırım ortamlarını iyileştireceklerini söyledi.

Şimşek şunları belirtti:

"Türkiye'nin reel sektörünün döviz açık pozisyonu vardı çok önemli bir tedbir aldık önümüzdeki dönemde şirketlerimizin kur riskini yönetmesini sağlayacağız.

Türkiye'nin orta uzun vadede önünü açacak reformları yapıyoruz.

Prosedürleri, maliyetleri azaltacağız çünkü Türkiye'nin yatırımlara ihtiyacı var.

Özellikle cari açığı düşürmeye yönelik yatırımları daha çok destekleyeceğiz.

Önümüzdeki dönemde altyapı yatırımları, Ar-Ge ve inovasyon ile beşeri sermaye bizim öncelikli alanlarımızdır, kaynaklarımızı, çabamızı buraya yoğunlaştıracağız."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Mehmet Şimşek #türkiye #Döviz
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