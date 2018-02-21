Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, "2018, 2017'den daha iyi olacak, bundan emin olabilirsiniz. Türkiye'nin bu gücü var, Türkiye özel sektör yatırımıyla büyüyor." dedi

Başbakan Binali Yıldırım, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) toplantısında konuştu.



Türkiye'nin hem hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü hem de geleceğini inşa ettiğini söyledi.



Başbakan, aynı anda 4 terör örgütüyle mücadele eden başka bir ülke olmadığını belirtti.



Başbakan Binali Yıldırım, "15 Temmuz'u başka bir ülke yaşasaydı darmadağın olurdu, ayakta kalması mümkün olmazdı" dedi.



2018'in 2017'den daha iyi olacağını aktaran Yıldırım, bundan emin olunabileceğinin altını çizdi.



Türkiye'nin bu güce sahip olduğunu vurgulayan Başbakan, Türkiye'nin özel sektör yatırımlarıyla büyüdüğünü ifade eti.



Türkiye'nin havacılıkta büyük bir başarı öyküsü ortaya koyduğuna değinen Binali Yıldırım, dünyanın en büyük havalimanı yaptıklarını söyledi.



ENFLASYON VE FAİZ



Başbakan Yıldırım enflasyon ve faizle ilgili şunları söyledi:



"El birliği ile enflasyonu da faizi de sürdürülebilir bir düzeye, tercihen yüzde 7'lerin altına çekmek mecburiyetindeyiz. Bunu başarır Türkiye. Şartlarımız müsait



Bütün göstergeler iyi de neden faizler istediğimiz düzeyde değil? Neden enflasyonda bu seneyi, beklentilerin üzerinde kapattık? Bu sorunun cevabını biliyoruz. Bu sorunun cevabından sadece biz sorumlu değiliz. Türkiye'de iş yapan herkes sorumludur. Bu bir ortak sorumluluktur. Bir seferberlik anlayışı içerisinde bu mücadeleyi birlikte yapmamız gerekiyor."



ulusal.com.tr