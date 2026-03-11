Batılı tekeller kan kaybediyor! İşte en çok değer kaybeden markalar
Geçtiğimiz yılın verileri, küresel piyasalarda "dokunulmaz" görülen dev markaların marka değerlerinde yaşadığı sert erimeyi somutlaştırdı.
Batı merkezli şirketlerin ağırlıkta olduğu listede, milyar dolarlık kayıplar pazar hakimiyetindeki sarsıntıyı ortaya koyuyor.
Visual Capitalist verilerine göre, 2025 yılında marka değerinde en büyük düşüşü Starbucks yaşadı.
Geçen yıla oranla yaklaşık 21,9 milyar dolar kaybeden şirket, küresel çaptaki değer kaybı listesinin zirvesine yerleşti. 2024 yılında 60,7 milyar dolar olan değeri, 2025’te 38,8 milyar dolara gerileyerek 21,9 milyar dolar değer kaybetti.
Starbucks’ı, 15,3 milyar dolarlık değer kaybıyla Tesla takip etti. 2024 yılında 58,3 milyar dolar olan değeri, 2025’te 43,0 milyar dolara gerileyerek 15,3 milyar dolar değer kaybetti.
WeChat: 2024 yılında 41,8 milyar dolar olan değeri, 2025’te 33,0 milyar dolara gerileyerek 8,8 milyar dolar değer kaybetti.
Mitsui: 2024 yılında 32,5 milyar dolar olan değeri, 2025’te 25,5 milyar dolara gerileyerek 7,0 milyar dolar değer kaybetti.
Mercedes-Benz: 2024 yılında 59,4 milyar dolar olan değeri, 2025’te 53,0 milyar dolara gerileyerek 6,4 milyar dolar değer kaybetti.
EY: 2024 yılında 30,8 milyar dolar olan değeri, 2025’te 25,0 milyar dolara gerileyerek 5,8 milyar dolar değer kaybetti.
FedEx: 2024 yılında 28,6 milyar dolar olan değeri, 2025’te 22,9 milyar dolara gerileyerek 5,6 milyar dolar değer kaybetti.
Kaynak: Visual Capitalist