Baydöner (BYDNR) halka arz sonuçlandı! Baydöner kaç lot verdi?

Baydöner Restoranları A.Ş. (BYDNR), Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde halka arz olmaya hazırlanıyor. BYDNR'nin halka arzına katılanlar, 315 TL tutarındaki yatırımları için en çok 15 lot hisse alabildiler. Halka arz sürecini Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yürüttü. Halka arzın resmi sonuçları ise henüz duyurulmadı.

Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da #BYDNR kodlu şirket paylarının işlem görmesi, şirket tarafından belirlenecek bir tarihte başlayacak.

Şirket, halka arzdan sonra 1 yıl süreyle ihraççı olarak veya ortaklar aracılığıyla hiçbir pay satışı yapmayacağını taahhüt etti. Ayrıca, brüt halka arz gelirinin %10’u kadarıyla 15 gün boyunca fiyat istikrarı sağlanacağını garanti ettiğini belirtti.

BYDNR HALKA ARZ GELİRLERİ NEREDE KULLANILACAK?

Bu gelirin %25 ila %35’i kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisinin faaliyete geçirilmesine, %15 ila %20’si finansal borçların geri ödemesine, %15 ila %30’u şirketin büyümesinin finansmanına ve %35 ila %45’i işletme sermayesi için kullanılacağı planlanıyor.

BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. (BYDNR) ÇALIŞMALARI NEDİR?

Baydöner (BYDNR), Türkiye’nin önde gelen döner restoran zincirlerinden biridir. Şirket, 2007 yılında kurulmuş olup, Türkiye genelinde 150’den fazla şubesi bulunmaktadır. Baydöner, müşterilerine lezzetli ve kaliteli döner ürünleri sunmanın yanı sıra, çeşitli salata, tatlı, içecek ve yan ürünler de sunmaktadır.

Baydöner’in halka arz gelirini kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisi faaliyete geçirmek, mevcut şubelerini yenilemek ve yeni şubeler açmak için kullanmayı planladığı belirtilmiştir.

Bu makale ilk olarak halkaarz.net sitesinde yayınlanmıştır.