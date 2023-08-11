Baydöner (BYDNR) halka arzı ne zaman?

Baydöner Restoranları A.Ş. (BYDNR) halka arz ediliyor: İşte talep toplama tarihleri ve diğer detaylar

Baydöner Restoranları A.Ş. (BYDNR), Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde halka arz olmaya hazırlanıyor. Şirket, 18 milyon lot hissesini yatırımcılara sunacak. BYDNR halka arzında eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi kullanılacak.

Baydöner Restoranları A.Ş. (BYDNR) halka arzında talep toplama detayları şu şekilde:

Yurt içi yatırımcılar, 1000 lot ve altında talep verebilecekler. Yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılar ise 1001 lot ve üstü talep iletebilecekler.

BYDNR halka arzının büyüklüğü, tüm lotların satılması halinde 378 milyon TL olacak. Şirketin halka arz sonrası borsadaki halka açıklık oranı ise yüzde 21,43 olacak.

BYDNR halka arzının ardından, şirketin hisseleri için 30 gün süreyle fiyat istikrarı tedbiri uygulanabilecek. Bu tedbir kapsamında, brüt halka arz gelirinin yüzde 20’si kadar hisse alınabilecek.

Baydöner Restoranları A.Ş. (BYDNR), Türkiye’nin önde gelen döner restoran zincirlerinden biridir. Şirket, 2007 yılında kurulmuş olup, Türkiye genelinde 150’den fazla şubesi bulunmaktadır.

BYDNR HALKA ARZ FİYATI KAÇ TL?

Baydöner Restoranları A.Ş. (BYDNR), halka arz edilecek hisse başına 21,00 TL fiyatından işlem görecek.

BYDNR Halka Arz Hangi Bankalarda?

Baydöner Restoranları A.Ş. (BYDNR) halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, 15-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında halka arza katılım için belirtilmiş olan banka listesinden faydalanabilirler.

• Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş

• Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş

• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Akbank T.A.Ş.

• ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Anadolubank A.Ş.

• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

• Bizim Menkul Değerler A.Ş

• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Burgan Bank A.Ş

• Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• DenizBank A.Ş

• Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş

• Garanti Bankası A.Ş.

• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Global Menkul Değerler A.Ş.

• Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Ing Bank A.Ş.

• İnvestaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Türkiye İş Bankası A.Ş.

• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş

• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fibabanka A.Ş.

• Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

• Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

• PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

• Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Qnb Finansbank A.Ş.

• Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Şekerbank T.A.Ş.

• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Odea Bank A.Ş.

• Tera Menkul Değerler A.Ş.

• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Unlu Menkul Değerler A.Ş.

• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• T. Vakıflar Bankası T.A.O.

• Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

• Pay Menkul Değerler A.Ş.

• Prim Menkul Değerler A.Ş.

BYDNR HALKA ARZ ŞEKLİ NASIL OLACAK?

Baydöner Restoranları A.Ş. (BYDNR), sermaye artırımı ve ortak satış yöntemlerini kullanarak halka arz ediliyor. Toplamda 18 milyon lot pay, yatırımcılara sunulacak.

• Sermaye Artırımı : 14.000.000 Lot

• Ortak Satışı : 2.000.000 Lot (Ferudun Tunçer)

• Ortak Satışı : 2.000.000 Lot (Levent Yılmaz)

• BYDNR Halka Arzında T1-T2 Bakiye Kullanılacak mı?

• Baydöner Restoranları A.Ş. (BYDNR) halka arzına iştirak edecek yatırımcılar, T1-T2 bakiye kullanımı seçeneğini kullanamayacaklar.