Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli oldu
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu. Emeklilerin bayram ikramiyeleri 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara geçecek. Peki ikramiyeler ne kadar?
Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, emeklilere verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme günlerine dair ayrıntıları paylaştı.
Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18’i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22’si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26’sı olanlara 4 Nisan’da ikramiyeleri ödenecek.
Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan’da ödeme yapılacak.
Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2’si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5’i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.