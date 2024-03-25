Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli oldu

Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18’i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22’si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26’sı olanlara 4 Nisan’da ikramiyeleri ödenecek.