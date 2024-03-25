Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli oldu

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu. Emeklilerin bayram ikramiyeleri 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara geçecek. Peki ikramiyeler ne kadar?

Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli oldu - Resim: 1

 Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, emeklilere verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme günlerine dair ayrıntıları paylaştı.

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Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli oldu - Resim: 2

Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18’i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22’si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26’sı olanlara 4 Nisan’da ikramiyeleri ödenecek.

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Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli oldu - Resim: 3

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan’da ödeme yapılacak.

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Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli oldu - Resim: 4

Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2’si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5’i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.

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