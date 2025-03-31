Bayram ikramiyesi farkı ne zaman hesaplara yatacak?
Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi fark ödemeleriyle ilgili düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bayram öncesinde hesaplara yatırılan 3 bin liralık ikramiyeye ek olarak 1.000 TL fark ödenecek. Peki, fark ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen düzenlemeyle, emeklilerin bayram ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. Ancak düzenleme geç yürürlüğe girdiği için Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere yalnızca 3 bin TL ödeme yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, aradaki 1.000 TL’lik fark ödemesi de emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
Bu ek ödemenin dul, yetim, yaşlılık ve emekli aylığı alan toplam 15,5 milyon kişiye yapılacağı belirtildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan ilk açıklamalara göre, ödeme takvimi henüz netleşmedi. Ancak Sabah Gazetesi'ne göre, fark ödemelerinin Ramazan Bayramı tatilinin hemen ardından hesaplara geçmesi bekleniyor.
SGK’nın, önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir ödeme takvimi duyuracağı öngörülüyor.
Emekli ikramiyesi fark ödemeleri, emekli maaşlarının yatırıldığı banka hesaplarına doğrudan aktarılacak.