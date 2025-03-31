Bayram ikramiyesi farkı ne zaman hesaplara yatacak?

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi fark ödemeleriyle ilgili düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bayram öncesinde hesaplara yatırılan 3 bin liralık ikramiyeye ek olarak 1.000 TL fark ödenecek. Peki, fark ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bayram ikramiyesi farkı ne zaman hesaplara yatacak? - Resim: 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen düzenlemeyle, emeklilerin bayram ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. Ancak düzenleme geç yürürlüğe girdiği için Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere yalnızca 3 bin TL ödeme yapıldı.

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Bayram ikramiyesi farkı ne zaman hesaplara yatacak? - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, aradaki 1.000 TL’lik fark ödemesi de emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

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Bayram ikramiyesi farkı ne zaman hesaplara yatacak? - Resim: 3

Bu ek ödemenin dul, yetim, yaşlılık ve emekli aylığı alan toplam 15,5 milyon kişiye yapılacağı belirtildi.

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Bayram ikramiyesi farkı ne zaman hesaplara yatacak? - Resim: 4

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan ilk açıklamalara göre, ödeme takvimi henüz netleşmedi. Ancak Sabah Gazetesi'ne göre, fark ödemelerinin Ramazan Bayramı tatilinin hemen ardından hesaplara geçmesi bekleniyor.

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Bayram ikramiyesi farkı ne zaman hesaplara yatacak? - Resim: 5

SGK’nın, önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir ödeme takvimi duyuracağı öngörülüyor.

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Bayram ikramiyesi farkı ne zaman hesaplara yatacak? - Resim: 6

Emekli ikramiyesi fark ödemeleri, emekli maaşlarının yatırıldığı banka hesaplarına doğrudan aktarılacak.

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