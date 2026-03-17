Bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor, bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak? İşte tüm detaylar
Ramazan Bayramı yaklaşırken, resmi tatillerde mesai yapacak çalışanların alacağı ek ücretlerin hesaplama yöntemleri netleşti. Bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor, bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak? İşte tüm detaylar...
Ramazan Bayramı öncesinde birçok işyerinde mesai planlamaları hız kazandı. İş Kanunu hükümleri gereğince, resmi tatil günlerinde görev yapan işçilerin ücret hesaplamaları normal çalışma günlerine göre farklılık gösteriyor.
Çalışanlar bu günlerde kendi olağan yevmiyelerine ek olarak bayram mesaisi ücretine de hak kazanıyor.
Dini ve resmi bayramlarda görev başında olan işçilere kanunen "genel tatil ücreti" ödenmesi gerekiyor. Düzenlemeye göre çalışan, o güne ait olağan günlük ücretine ek olarak bir günlük ücret daha alarak toplamda iki yevmiye kazanıyor.
Bu tutar, işçinin aylık brüt maaşının 30'a bölünmesiyle bulunan günlük bedelin iki katına çıkarılmasıyla hesaplanıyor.
2026 ASGARİ ÜCRETİ ÜZERİNDEN ÖDENECEK TUTAR
2026 yılı için belirlenen 33 bin 30 TL'lik brüt asgari ücret baz alındığında, bir asgari ücretlinin günlük brüt yevmiyesi yaklaşık 1.101 TL seviyesinde bulunuyor.
Bayram tatilinin hafta sonu günlerine rastlaması durumunda ödenecek mesai tutarı artış gösteriyor. Bu senaryoda bayram mesaisi yüzde 50 zamlı uygulanarak 2,5 yevmiye üzerinden hesaplanıyor.
Bu yılki Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelen günleri dolayısıyla, bayram süresince çalışan bir asgari ücretlinin eline geçen toplam ek mesai ücreti 4 bin 954 TL'ye kadar ulaşıyor.
BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZORUNLU MU?
İş Kanunu kapsamında işverenler, personeli resmi tatillerde zorla çalıştıramıyor. Kural olarak bayram günlerinde çalışmak işçinin onayına bağlı tutuluyor. Ancak çalışanın iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde bayram günlerinde çalışılabileceğine dair bir hüküm yer alıyorsa, işveren çalışanı mesaiye çağırabiliyor.
Bayram günlerinde yapılan çalışmaların süresi ne olursa olsun, işçi o günün tam ücretini alma hakkını taşıyor. İşveren bir çalışanını sadece bir saatliğine bile çalıştırsa, çalışana tam günlük bayram yevmiyesi ödenmek zorunda.
Bayramda yapılan çalışmalarda normal çalışma saatlerinin aşılması durumunda, ilave edilen bu süreler için ayrıca fazla mesai ücreti veriliyor. Bu ek ücret, bayram mesaisi bedeli üzerinden yüzde 50 oranında zamlı şekilde hesaplanıyor.
Diğer yandan, bayramda mesai yapan işçiler ek ücret almak yerine sonradan izin kullanmayı da tercih edebiliyor. Bu uygulama işçi ve işveren arasında varılacak mutabakata göre şekilleniyor.