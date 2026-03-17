Bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor, bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak? İşte tüm detaylar

Ramazan Bayramı yaklaşırken, resmi tatillerde mesai yapacak çalışanların alacağı ek ücretlerin hesaplama yöntemleri netleşti. Bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor, bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak? İşte tüm detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor, bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak? İşte tüm detaylar - Resim: 1

Ramazan Bayramı öncesinde birçok işyerinde mesai planlamaları hız kazandı. İş Kanunu hükümleri gereğince, resmi tatil günlerinde görev yapan işçilerin ücret hesaplamaları normal çalışma günlerine göre farklılık gösteriyor.

1 11
Bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor, bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak? İşte tüm detaylar - Resim: 2

Çalışanlar bu günlerde kendi olağan yevmiyelerine ek olarak bayram mesaisi ücretine de hak kazanıyor.

2 11
Bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor, bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak? İşte tüm detaylar - Resim: 3

Dini ve resmi bayramlarda görev başında olan işçilere kanunen "genel tatil ücreti" ödenmesi gerekiyor. Düzenlemeye göre çalışan, o güne ait olağan günlük ücretine ek olarak bir günlük ücret daha alarak toplamda iki yevmiye kazanıyor.

3 11
Bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor, bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak? İşte tüm detaylar - Resim: 4

Bu tutar, işçinin aylık brüt maaşının 30'a bölünmesiyle bulunan günlük bedelin iki katına çıkarılmasıyla hesaplanıyor.

4 11
Bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor, bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak? İşte tüm detaylar - Resim: 5

2026 ASGARİ ÜCRETİ ÜZERİNDEN ÖDENECEK TUTAR

2026 yılı için belirlenen 33 bin 30 TL'lik brüt asgari ücret baz alındığında, bir asgari ücretlinin günlük brüt yevmiyesi yaklaşık 1.101 TL seviyesinde bulunuyor.

5 11
Bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor, bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak? İşte tüm detaylar - Resim: 6

Bayram tatilinin hafta sonu günlerine rastlaması durumunda ödenecek mesai tutarı artış gösteriyor. Bu senaryoda bayram mesaisi yüzde 50 zamlı uygulanarak 2,5 yevmiye üzerinden hesaplanıyor.

6 11
Bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor, bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak? İşte tüm detaylar - Resim: 7

Bu yılki Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelen günleri dolayısıyla, bayram süresince çalışan bir asgari ücretlinin eline geçen toplam ek mesai ücreti 4 bin 954 TL'ye kadar ulaşıyor.

7 11
Bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor, bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak? İşte tüm detaylar - Resim: 8

BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZORUNLU MU?

İş Kanunu kapsamında işverenler, personeli resmi tatillerde zorla çalıştıramıyor. Kural olarak bayram günlerinde çalışmak işçinin onayına bağlı tutuluyor. Ancak çalışanın iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde bayram günlerinde çalışılabileceğine dair bir hüküm yer alıyorsa, işveren çalışanı mesaiye çağırabiliyor.

8 11
Bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor, bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak? İşte tüm detaylar - Resim: 9

Bayram günlerinde yapılan çalışmaların süresi ne olursa olsun, işçi o günün tam ücretini alma hakkını taşıyor. İşveren bir çalışanını sadece bir saatliğine bile çalıştırsa, çalışana tam günlük bayram yevmiyesi ödenmek zorunda.

9 11
Bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor, bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak? İşte tüm detaylar - Resim: 10

Bayramda yapılan çalışmalarda normal çalışma saatlerinin aşılması durumunda, ilave edilen bu süreler için ayrıca fazla mesai ücreti veriliyor. Bu ek ücret, bayram mesaisi bedeli üzerinden yüzde 50 oranında zamlı şekilde hesaplanıyor.

10 11
Bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor, bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacak? İşte tüm detaylar - Resim: 11

Diğer yandan, bayramda mesai yapan işçiler ek ücret almak yerine sonradan izin kullanmayı da tercih edebiliyor. Bu uygulama işçi ve işveren arasında varılacak mutabakata göre şekilleniyor.

11 11
bayram mesai