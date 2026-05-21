Bayram öncesi altın fiyatlarında yön değişebilir: Kritik seviye açıklandı

Kurban Bayramı öncesi altın piyasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Prof. Dr. Murat Ferman, gram altında kısa vadede sert geri çekilme yaşanabileceğini söyledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
ALTIN YATIRIMCISINA BAYRAM UYARISI

Kurban Bayramı öncesi altın piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı. Prof. Dr. Murat Ferman, kısa vadede gram altında aşağı yönlü baskı oluşabileceğini belirtti.

NAKİT İHTİYACI ALTINI ETKİLİYOR

Ferman, bayram dönemlerinde vatandaşların nakit ihtiyacının arttığını ifade etti. Özellikle uzayan tatil dönemlerinde TL talebinin yükseldiğini belirten Ferman, bunun altın fiyatlarını kısa vadede baskılayabileceğini söyledi.

GRAM ALTINDA GERİ ÇEKİLME UYARISI

Prof. Dr. Murat Ferman, gram altında 200 ila 300 TL arasında geri çekilme görülebileceğini ifade etti. Bayram öncesi oluşabilecek satış baskısına dikkat çeken Ferman, piyasada dalgalanma yaşanabileceğini belirtti.

7 BİN TL SEVİYESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Ferman, son dönemde gram altının 7 bin TL seviyelerinde kalıcı olmakta zorlandığını söyledi. Fiyat hareketlerinin arkasında küresel ekonomik gelişmelerin etkili olduğunu ifade etti.

Altın fiyatlarında merkez bankalarının faiz politikalarının önemli rol oynadığını belirten Ferman, faiz artışlarının altını baskıladığını söyledi. Faiz indirimi beklentilerinin ise altına destek verdiğini ifade etti.

FED MESAJLARI YAKINDAN İZLENİYOR

ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi konusunda temkinli hareket ettiğini belirten Ferman, FED tutanaklarında bu yönde mesajlar bulunduğunu ifade etti. Doların güçlenmesinin de altın üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Ferman, altın ile petrol fiyatları arasında güçlü ilişki bulunduğunu belirtti. Petrol fiyatlarındaki yükselişin altını baskıladığını, düşüşlerin ise altına alan açtığını söyledi.

Küresel ekonomide büyümenin yavaşladığını ifade eden Ferman, buna karşın enflasyonun yükselmeye devam ettiğini söyledi. Bu durumun “stagflasyon” riskini artırdığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Murat Ferman, hem Türkiye ekonomisi hem de dünya ekonomisi açısından zorlu bir süreç yaşandığını belirtti. Belirsizliklerin piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini ifade etti.

Altının kısa vadeli al-sat aracı olarak görülmemesi gerektiğini belirten Ferman, yatırımcıların uzun vadeli düşünmesi gerektiğini söyledi.

Ferman, altının tüketim değil, değer koruma amacı taşıyan bir yatırım aracı olduğunu ifade etti. Yatırım kararlarının kişisel risk profiline göre verilmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Murat Ferman, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının orta ve uzun vadede yükseliş eğilimini sürdüreceğini ifade etti. “Altında yön orta ve uzun vadede yukarıdır” değerlendirmesinde bulundu.

