Bayram öncesi ayçiçek yağında indirim başladı: Ayçiçek yağı en ucuz hangi markette?

Mayıs ayı sonunda yapılan güncel bir fiyat araştırması, 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatlarındaki uçurumu gözler önüne serdi. Örneğin, BİM’de 177,50 TL’ye satılan Sırma marka yağ, başka bir zincirde 400 TL’yi aşıyor. Aradaki bu fark, vatandaşın bütçesini doğrudan etkiliyor.

Bazı zincirlerde indirim kampanyaları öne çıkarken, bazı markalarda ise etiket fiyatları sabit kalıyor. İşte market market 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları:

BİM: Sole 5 L ayçiçek yağı – 308,50 TL

A101: Oba 5 L – 229 TL / Vera 5 L – 329 TL

Migros: Migros markalı 5 L – 305 TL / Komili 5 L – 394,95 TL

CarrefourSA: Carrefour markalı 5 L – 328,90 TL

ŞOK: Evin 5 L – 329 TL

Tarım Kredi Market: 5 L ayçiçek yağı – 327 TL

Fiyatlardaki bu değişkenliğin nedenleri arasında tedarik zinciri maliyetleri, kampanya süreleri, mağaza politikaları ve lojistik giderler bulunuyor. Özellikle kampanya dönemlerini takip eden tüketiciler ciddi tasarruf sağlayabiliyor.

Ayçiçek yağına olan ilginin ardındaki sebepler ise aynı: hafif lezzeti, uzun raf ömrü ve kızartmalara uygun yapısı. Ayrıca kolesterol içermemesi ve kalp dostu olarak tanımlanması da onu mutfakların vazgeçilmezi haline getiriyor.

Ancak aynı ürün için farklı marketlerde ödenen fiyat farkı, tüketicinin tepkisini çekmeye devam ediyor. Fiyat karşılaştırması yapmadan alışveriş yapmak, bayram öncesi bütçeleri zora sokabilir.