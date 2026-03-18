Bayram öncesi baklava fiyatları uçtu! 2 bin lirayı gören etiketler sonrası uzman isimden uyarı geldi

Türkiye genelinde Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında tatlıcı ve baklavacılarda sipariş yoğunluğu zirveye ulaştı. Artan üretim maliyetlerinin fiyatlara yansımasıyla birinci kalite fıstıklı baklavanın kilogramı 1.800 ile 2.000 lira bandına yerleşti. Bayram süresince ülke genelinde yaklaşık 5 bin ton baklava tüketilmesi beklenirken, uzmanlar vatandaşları düşük fiyatlı ürünlerin kalitesi konusunda temkinli olmaya çağırıyor.

BAYRAMDA SATIŞLAR 3 KATINA ÇIKIYOR

Bayram sofralarının geleneksel lezzeti baklava için imalathanelerde üretim hız kazandı. Özellikle son günlerde artan talebi karşılamak üzere esnafın mesaisi yoğunlaştı. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, üretim bandındaki hareketliliğe dikkat çekerek, satışların tatil döneminde büyük bir ivme kazandığını belirtti. Tüketim beklentilerine dair verileri paylaşan Yıldırım, "Baklava satışlarında bayram süresince yaklaşık 3 kat artış oluyor. Arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü olmak üzere Türkiye genelinde 5 bin ton civarında baklava tüketileceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

FISTIKLI BAKLAVA 2 BİN LİRAYA DAYANDI

Tezgahlardaki hareketlilikle birlikte maliyet artışları da doğrudan etiketlere yansıdı. Sektördeki güncel satış rakamlarını değerlendiren Mehmet Yıldırım, fıstıklı ve cevizli ürünler arasındaki fiyat makasını şu sözlerle aktardı: "Birinci kalite fıstıklı baklavanın fiyatı bin 800 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Cevizli baklava fiyatı ise bin 500 ile bin 750 lira arasında değişiyor"

Fiyatların yükselmesiyle birlikte piyasada genel ortalamanın çok altında satılan tatlılar da türedi. Tüketicilerin ekonomik durumlarına göre alışveriş yaptığını hatırlatan Yıldırım, çok düşük fiyatlı ürünlerdeki potansiyel risklere işaret ederek vatandaşlara şu uyarıda bulundu: "Düşük fiyata satılan baklavalar da var, insanlar ekonomik gücüne göre alışverişini yapacaktır. 500 liranın altında satılan baklavaların da olduğunu görüyoruz, buralardan alışveriş yapılıyor ise dikkatli olunmalıdır"

İYİ BAKLAVA NASIL ANLAŞILIR?

Kaliteli bir tatlının ayırt edici özelliklerini de anlatan Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Yıldırım, gerçek kalitenin görselden ziyade tadım aşamasında ortaya çıktığını vurguladı. Yıldırım, iyi bir baklavanın taşıması gereken kriterleri şöyle sıraladı: "İyi baklavada görüntü önemlidir ama iyi baklavayı yedikten sonra anlayabiliriz. Altın sarısı parlak bir renk olmalı, çatalı vurduğunuzda çıtırtı sesi olmalı, boğazda yanma hissi olmamalı. İyi baklava, bir dilim yenildiğinde tekrar istenir"