5 Haziran'da ödenmesi planlanan işsizlik maaşlarına bayram güncellemesi geldi. Yaklaşık 700 bin kişinin yararlandığı işsizlik maaşları Ramazan Bayramı öncesi dağıtılacak.

Türkiye İş Kurumu, 5 Haziran’daki işsizlik maaş ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekti.



İşsizlik maaşları 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak.



Hak sahiplerine, bin 23 lira ile 2 bin 46 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak.



İşsizlik maaşından yaklaşık 700 bin kişi yararlanıyor.





ulusal.com.tr

