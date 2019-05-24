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Bayram öncesi işsizlik maaşlarının ne zaman yatacağı belli oldu

5 Haziran'da ödenmesi planlanan işsizlik maaşlarına bayram güncellemesi geldi. Yaklaşık 700 bin kişinin yararlandığı işsizlik maaşları Ramazan Bayramı öncesi dağıtılacak.

Bayram öncesi işsizlik maaşlarının ne zaman yatacağı belli oldu

Türkiye İş Kurumu, 5 Haziran’daki işsizlik maaş ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekti.

İşsizlik maaşları 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak.

Hak sahiplerine, bin 23 lira ile 2 bin 46 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak. 

İşsizlik maaşından yaklaşık 700 bin kişi yararlanıyor.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #türkiye iş kurumu
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