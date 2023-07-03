Bayram sonrası 2 hisseden dev temettü kararı
Borsa İstanbul, bayram sonrasına hızlı girdi. İşlem gören 2 şirket yatırımcılarına kar payı dağıtacağını duyurdu.
Borsa İstanbul'da işlem gören 2 şirket Temmuz ayının ilk iş günü olan 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü yatırımcılarına kar payı dağıtacağını duyurdu.
3 TEMMUZ 2023 TEMETTÜ VEREN HİSSELER
Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. (HKTM)
Özsu Balık Üretim A.Ş. (OSZUB)
OZSUB TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR?
OZSUB halka arz olduktan sonra ilk temettü ödemesini 3 Temmuz 2023 tarihinde yapacak. OSZUB yatırımcılarına 2023'te temettü ödemeleri 5 taksitte gerçekleştirilecek. Şirketin gerçekleştireceği ilk temettü taksitinde yatırımcılar 1 lot hisse başına net 0,0447399 TL temettü alacak.
HKTM NE KADAR TEMETTÜ VERECEK?
HKTM, 2023 yılında temettü ödemelerini 3 Temmuz 2023 tarihinde yatırımcıların hesaplarına gönderecek. HKTM, hisse başına brüt 0,11 TL temettü verecek. Stopaj oranı düşüldükten sonra HKTM hissedarlarının hesaplarına 1 lot hisse başına net 0.099 TL temettü ödenecek. Şirketin toplam dağıtacağı kar payı 3.850.000 TL olacak.
Kaynak: https://www.halkaarz.net/bayram-sonrasi-2-hissede-dev-temettu-mujdesi