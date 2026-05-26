Bayram yolculuğu öncesi akaryakıt fiyatları listesi! 26 Mayıs Salı benzin ve motorin kaç TL?

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Yağmur Biçen Kaplan
 Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV hamleleri nedeniyle vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki, Kurban Bayramı öncesi 26 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel akaryakıt satış fiyatları listesi:

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.10 TL
Motorin litre fiyatı: 67.03 TL
LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.97 TL
Motorin litre fiyatı: 66.90 TL
LPG litre fiyatı: 33.29 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.08 TL
Motorin litre fiyatı: 68.16 TL
LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.36 TL
Motorin litre fiyatı: 68.43 TL
LPG litre fiyatı: 33.69 TL

