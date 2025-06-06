Bayramda akaryakıt cep yakıyor: İşte 6 Haziran benzin ve motorin fiyatları
Kurban Bayramı’nın birinci gününde akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin ve tatilcilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. 6 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları güncellendi.
Döviz kurundaki dalgalanmalar, küresel petrol piyasasındaki hareketlilik ve ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Bayram tatilini fırsat bilen milyonlarca vatandaş uzun yola çıkarken, kara yollarında yoğunluk gözle görülür şekilde arttı. Büyük şehirlerden tatil beldelerine ya da memleketlere doğru oluşan trafik, akaryakıt tüketimini de artırdı. Bu nedenle sürücüler, güzergâhlarını belirlemeden önce yakıt fiyatlarını kontrol etmeyi ihmal etmiyor.
Artan talep ve değişken piyasa koşulları, akaryakıt fiyatlarını istasyonlar arasında dahi farklılaştırabiliyor. Bu nedenle sürücüler, zamlı tarifelerle karşılaşmamak adına güncel fiyatları yakından takip ediyor.
İşte 6 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 46,90 TL
Motorin: 46,20 TL
LPG: 25,09 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 46,75 TL
Motorin: 46,08 TL
LPG: 24,49 TL
Ankara
Benzin: 47,58 TL
Motorin: 47,08 TL
LPG: 24,99 TL
İzmir
Benzin: 47,91 TL
Motorin: 47,40 TL
LPG: 24,94 TL