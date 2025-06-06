Bayramda akaryakıt cep yakıyor: İşte 6 Haziran benzin ve motorin fiyatları

Bayram tatilini fırsat bilen milyonlarca vatandaş uzun yola çıkarken, kara yollarında yoğunluk gözle görülür şekilde arttı. Büyük şehirlerden tatil beldelerine ya da memleketlere doğru oluşan trafik, akaryakıt tüketimini de artırdı. Bu nedenle sürücüler, güzergâhlarını belirlemeden önce yakıt fiyatlarını kontrol etmeyi ihmal etmiyor.