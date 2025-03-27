Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

ÜCRET HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Örneğin, brüt ücreti 30.000 TL olan bir işçinin günlük ücreti 1.000 TL olarak hesaplanır. Eğer bu işçi arife günü ve Ramazan Bayramı'nın ilk iki günü çalışırsa, işçi 2.500 TL ilave ücret alır. Böylece, Mart ayı sonunda bu işçinin toplam brüt ücreti 33.500 TL olur.