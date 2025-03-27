Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?
Ramazan Bayramı'nda çalışacaklar için mesai ücretleri belli oldu. İş Kanunu'na göre bayram günü bir saat bile çalışılsa ilave ücret ödenmesi gerekiyor. Peki, bayramda çalışanların alacağı mesai ücretleri nasıl hesaplanıyor? İşte detaylı ücret hesaplama bilgileri...
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, bayramda çalışacak işyerlerinde mesai planları yapılmaya başlandı. Bayram tatilinde çoğu işyerinin kapanacak olmasına rağmen, sağlık, güvenlik, turizm ve basın sektöründeki bazı işyerlerinde çalışmaya devam edilecek.
Bu noktada bayram günlerinde mesai yapacak işçilerin alacakları ücretler ise büyük merak konusu oldu. İş Kanunu’na göre, bayramda çalışacak işçilere uygulanacak ücret hesaplamaları netleşti.
Ekonomim'e göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan her işçiye, bir gün boyunca çalıştığı takdirde bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor. Yargıtay içtihatlarına göre, bayram günü bir saat çalışan işçiye bile, tam gün ücret ödenmesi gerekmektedir.
Yani, bayram günü işyerine gidip bir saat çalışmanız durumunda dahi bir günlük ücretinizi alırsınız. Eğer bayram günü çalıştığınız süre 7,5 saati geçerse, bu fazla çalışma süresi için ayrıca fazla mesai ücreti ödenmesi gerekecek.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatilleri arife günü başlıyor. Cumhuriyet Bayramı 1,5 gün, Ramazan Bayramı 3,5 gün, Kurban Bayramı ise 4,5 gün tatil kabul ediliyor. Söz konusu günlerde tatil arife günü saat 13.00’te başlıyor.
Yargıtay’a göre, arife günü saat 13.00'ten sonra çalışan işçilere de normal ücretlerine ek olarak yarım günlük ücret ödenmesi gerekiyor.
Birçok çalışan için bayram tatili ve hafta tatili çakışabiliyor. Bu durumda, İş Kanunu gereği, haftalık tatil hakkı da göz önünde bulundurularak hesaplama yapılıyor.
Hafta tatilinde çalışan işçilere, normal ücretlerinin üzerine %50 zamlı ücret ödenir. Eğer bayram günü ve hafta tatili aynı güne denk gelirse, işçiye en yüksek ödeme yapılır. Örneğin, bayram günü çalışan bir işçi hafta tatili ile çakıştığında, bu çalışma için 1,5 günlük ücrete hak kazanır.
ÜCRET HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
Örneğin, brüt ücreti 30.000 TL olan bir işçinin günlük ücreti 1.000 TL olarak hesaplanır. Eğer bu işçi arife günü ve Ramazan Bayramı'nın ilk iki günü çalışırsa, işçi 2.500 TL ilave ücret alır. Böylece, Mart ayı sonunda bu işçinin toplam brüt ücreti 33.500 TL olur.
Bayram ve genel tatil günü süreleri şöyle:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 1.5 gün
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 1 gün
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 1 gün
30 Ağustos Zafer Bayramı: 1 gün
Ramazan Bayramı: 3.5 gün
Kurban Bayramı: 4.5 gün
Yılbaşı tatili: 1 gün
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 gün
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 1 gün