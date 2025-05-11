Bazı mahallelerde fiyatlar Avrupa metropollerini solladı: İşte İstanbul'un en pahalı 10 mahallesi

LONDRA’DAN BİLE PAHALI MAHALLELER

İngiltere'nin başkenti Londra'da prestijli bölgelerde 45 metrekarelik bir apartman dairesi yaklaşık 32 milyon TL'ye satın alınabiliyor. Paris’te ise 80 metrekarelik bir konut için istenen bedel yaklaşık 48 milyon TL.

Barselona'da 94 metrekarelik bir daire 10 milyon TL, Lizbon’da ise 96 metrekarelik bir konut 17 milyon TL civarında satılıyor.

Bu şehirlerde konutların kira yoluyla kendini geri ödeme süresi 10 ila 15 yıl arasında değişiyor.