Bazı mahallelerde fiyatlar Avrupa metropollerini solladı: İşte İstanbul'un en pahalı 10 mahallesi
Pandemi sonrası hızla yükselen konut fiyatları İstanbul'da rekor seviyelere ulaştı. Avrupa’nın önde gelen başkentlerinden bile pahalı hale gelen bazı mahallelerde ev sahibi olmak artık hayal oldu. İşte İstanbul’un en pahalı 10 mahallesi ve dudak uçuklatan rakamlar…
Türkiye genelinde pandemiden sonra ivme kazanan konut fiyatlarındaki artış, özellikle İstanbul’da çarpıcı boyutlara ulaştı. İstanbul'daki bazı semtlerde konut fiyatları; Londra, Paris, Barselona ve Lizbon gibi Avrupa'nın pahalı şehirlerini geride bıraktı.
Uzmanlara göre, fiyatların bu denli artması konut sahibi olmayı zorlaştırırken, kiracıları da zor durumda bırakıyor. Özellikle lüks semtlerde metrekare fiyatları astronomik seviyelere ulaşmış durumda.
LONDRA’DAN BİLE PAHALI MAHALLELER
İngiltere'nin başkenti Londra'da prestijli bölgelerde 45 metrekarelik bir apartman dairesi yaklaşık 32 milyon TL'ye satın alınabiliyor. Paris’te ise 80 metrekarelik bir konut için istenen bedel yaklaşık 48 milyon TL.
Barselona'da 94 metrekarelik bir daire 10 milyon TL, Lizbon’da ise 96 metrekarelik bir konut 17 milyon TL civarında satılıyor.
Bu şehirlerde konutların kira yoluyla kendini geri ödeme süresi 10 ila 15 yıl arasında değişiyor.
İstanbul’da bazı mahallelerde konut fiyatlarının bu seviyelerin dahi üstüne çıktığı görülüyor. Artan maliyetler, yüksek enflasyon ve sınırlı arz gibi nedenlerle İstanbul’un belirli bölgelerinde fiyatlar rekor seviyelere ulaşmış durumda.
İşte Ekonomim'e göre İstanbul'un en pahalı 10 mahallesi:
Poligon (Sarıyer) 69,5 milyon TL
Karaağaç (B.Çekmece) 57,2 milyon TL
Çayırbaşı (Sarıyer) 59,6 milyon TL
Acarlar (Beykoz) 55,8 milyon TL
Harbiye (Şişli) 49,8 milyon TL
Demirciköy (Sarıyer) 48,1 milyon TL
Kandilli (Üsküdar) 46,9 milyon TL
Levazım (Beşiktaş) 43,9 milyon TL
Uskumruköy (Sarıyer) 43,5 milyon TL
Rumelikavağı (Sarıyer) 42,8 milyon TL
Listenin geri kalanında ise Bebek, İstinye, Ulus, Etiler, Reşadiye, Riva ve Levent gibi mahalleler yer alıyor.