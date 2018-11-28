banner999
AKOM'dan İstanbul'a uyarı
AKOM'dan İstanbul'a uyarı
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı
Erdoğan ve Trump görüştü
Erdoğan ve Trump görüştü
Edirne sular altında
Edirne sular altında

BBVA'nın yeni CEO'su Onur Genç oldu

İspanyol bankası BBVA'nın Üst Düzey Yöneticiliğine Onur Genç'in getirildiği duyuruldu.

BBVA'nın yeni CEO'su Onur Genç oldu
Garanti Bankasının hakim ortağı İspanyol bankası "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria"nın (BBVA) Üst Yöneticiliğine (CEO) Onur Genç'in getirildiği bildirildi.

Bankadan yapılan açıklamada, BBVA'da 31 Aralık'ta yapılacak üst düzey yönetim kadrosu değişikliği kapsamında başkan olarak atanan Carlos Torres'ten boşalacak CEO görevine Türk bankacı Onur Genç'in getirildiği açıklandı.

İspanyol bankasında 31 Aralık'tan itibaren Francisco Gonzalez'in yerine BBVA Başkanı Carlos Torres, BBVA CEO'su da Genç olacak.

Trabzon doğumlu 44 yaşındaki ikiz çocuk babası Onur Genç, BBVA'nın Garanti Bankasını bünyesine katmasından sonra 2015'te Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcılığına terfi etmişti. Genç, 2017 yılında ABD'de faaliyet gösteren BBVA Compass'ın CEO'su olarak atanmıştı.

Kaynak: AA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.