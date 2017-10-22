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BDDK'dan açıklama

BDDK, bugün bazı basın yayın organlarında bankalar hakkında çıkan "söylenti" niteliğindeki haber ve açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini ve bu tür haberlere yer verilmesinin suç teşkil ettiğini duyurdu.

BDDK'dan açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bugün bazı basın yayın organlarında bankalar hakkında çıkan "söylenti" niteliğindeki haber ve açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini ve bu tür haberlere yer verilmesinin suç teşkil ettiğini duyurdu.

Kurumun internet sayfasında yer alana duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında yayınlanan bankalarımız hakkında çıkan, söylenti niteliğindeki, bir belge ve bilgiye dayanmayan haber ve açıklamalara itibar edilmemesi, bu tür mesnetsiz ve gerçeğe aykırı haberlere yer verilmesinin ilgili mevzuat çerçevesinde açıkça suç teşkil ettiğinin bilinmesi ve benzer haberleri yapanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hususu kamuoyuna önemle duyurulur.

Bankalarımız ve sektörümüz dün olduğu gibi bugün de kurumumuzun gözetimi ve denetimi altında güçlü ve sağlam bir şekilde yoluna devam etmektedir."


Kaynak: AA
Etiketler; #BDDK
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