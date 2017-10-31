Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yetkilendirilmiş ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bunların temsilcileri dışındaki kişi ve kuruluşlarca fatura ödemelerine aracılık edilmesinin mümkün olmadığını duyurdu.

BDDK'dan yapılan açıklamada, 27 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde "fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetlerin" Kanun kapsamında ödeme hizmeti olarak belirtildiği anımsatıldı.



Fatura ödemelerine aracılık faaliyetinin Kanun kapsamında ödeme hizmeti olduğu belirtilen açıklamada, fatura ödemelerine aracılık hizmetini verebilecek kuruluşların Kanunda sayıldığı bildirildi.



Açıklamada, Kanunun 13'üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve ödeme hizmeti sağlayıcıları dışındaki kişilerin ödeme hizmeti sunamayacağının hükme bağlandığı aktarıldı.



Anılan maddenin (1) numaralı fıkrası uyarınca; 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşları ile Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ'nin (PTT) ödeme hizmeti sağlayıcısı olduğu kaydedilen açıklamada, "Fatura ödemelerine aracılık hizmeti verilebilmesi için faaliyet izni alınması zorunludur. Ödeme hizmeti alanında faaliyette bulunmak isteyen ödeme kuruluşlarının Kanunun 14'üncü maddesi, elektronik para kuruluşlarının ise Kanunun 18 inci maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (Kurul) izin almaları gerekmektedir. Faaliyet izni alan kuruluşlara ilişkin listeye Kurumumuz internet sayfasından ulaşılması mümkündür." ifadelerine yer verildi.





Açıklamada, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 13'üncü maddesinde ödeme veya elektronik para kuruluşlarının ödeme hizmetlerini kendi adına ve hesabına hareket eden temsilciler aracılığıyla yürütebileceğinin hüküm altına alındığı kaydedildi.Anılan madde uyarınca temsilciler ve temsilcilerin ödeme hizmeti sunacağı şube ve acentelerine ilişkin listelerin mezkur kuruluşların internet sitesinde güncel olarak yayınlanmasının gerektiği ifade edilen açıklamada, şu uyarılara yer verildi:"Kanunun 'İzinsiz Faaliyette Bulunmak' başlıklı 28'inci maddesinde; Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu gibi faaliyet gösteren veya ticaret unvanlarında, her türlü belgelerde, ilan ve reklamlarda veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu gibi faaliyet gösterdiği izlenimini yaratacak söz ve deyimleri kullanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlilerinin bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.Bu itibarla, Kurulca yetkilendirilmiş ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bunların temsilcileri dışındaki kişi ve kuruluşlarca fatura ödemelerine aracılık edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, olası bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmamasını teminen kendilerini fatura ödemelerine aracılık faaliyetine yetkili olarak tanıtan kişi veya kuruluşların; Kurumumuz internet sayfasında yayımlanan yetkili kuruluş listelerinden ve söz konusu yetkili kuruluşların kendi internet sayfalarında yayımlanan temsilci listelerinden kontrol edilmesi ve Kurumumuzdan faaliyet izni almamış şirketlere, kişilere ve yetkisiz şirket ve/veya kişilerin temsilcilerine itibar edilmemesi hususunda azami dikkat ve özen gösterilmesi önem arz etmektedir."