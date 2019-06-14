BDDK, onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), “38 kişi', '50 kişi' veya 'onlarca kişi' hakkında suç duyurusunda bulunduğu" haberlerine ilişkin olarak, söz konusu haberler hakkında yorum yapan sanatçı ve ekonomistleri de davaya dahil etmek suretiyle onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.



BDDK tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında, 'www.bloomberg.com' alan adıyla İngilizce yayın yapan bir haber sitesi üzerinden yayınlanan ve 'Benjamin Harvey', 'Kerim Karakaya' ve 'Fercan Yalınkılıç' isimli kişilere ait olduğu ifade edilen bir haberde kullanılan ve ülkemiz bankacılık ve finans sisteminin acz içinde olduğu izlenimini vermeye çalışan ifadelere ilişkin olarak Kurumumuzun '38 kişi', '50 kişi' veya 'onlarca kişi' hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve 'sadece haberleri yapanları değil, bu haberler hakkında yorum yapan sanatçı ve ekonomistleri de davaya dâhil ettiği' şeklinde bir kısım haberler yayınlanmıştır. Bilindiği üzere temel işlevi, mevduat veya katılım fonu adı altında topladıkları tutarları, kredi kullandırmak suretiyle yatırımcılara aktarmak ve bu şekilde reel sektörün ihtiyaç duyduğu fon transferini gerçekleştirmek olan bankalar, ülke ekonomisini etkileme imkânına sahip son derece önemli mali kuruluşlardır. Dolayısıyla, bankalara duyulan güveni sarsabilecek mahiyetteki haber ve yayınlar, yalnızca ilgili banka veya bankalara değil, sektöre ve genel ekonomiye sirayet edebilecek zararların meydana gelmesine neden olabilecektir. Bu çerçevede 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 74 üncü maddesi '5187 sayılı Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz.' hükmünü amir olup; aynı Kanunun 158 inci maddesinde ise, diğer ülke uygulamalarına benzer olarak, birer güven ve itibar müessesesi niteliğindeki bankaların itibarını kırabilecek bir hususa sebep olacak mahiyetteki haber ve yayınlarda bulunulması yasaklanmış ve 'itibarın zedelenmesi' suçu başlığı altında yaptırıma bağlanmıştır. Bu bağlamda, Kurumumuzun 11 Ağustos 2018 tarihli basın açıklamasında da ifade edildiği üzere, itibarın zedelenmesi suçunu oluşturduğu tespit edilen söz konusu haber ile ilgili olarak Kurumumuzun 14 Ağustos 2018 tarihli suç duyurusu ile 'itibarın zedelenmesi suçunu işleyen Benjamin Harvey, Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç isimli kişiler ile tespit edilecek diğer sorumlular' hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulmuştur."



Açıklamada, BDDK'nın söz konusu haberler hakkında yorum yapan sanatçı ve ekonomistleri de davaya dahil etmek suretiyle onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmamakla birlikte, Türkiye'nin bankacılık ve finans sisteminin acz içinde olduğu izlenimini vermeye çalışan ve bankaların ve ekonominin itibarını kırabilecek veya sektörümüze zarar verebilecek nitelikteki benzer yayınlar hakkında bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağının tabii olduğu kaydedildi.

