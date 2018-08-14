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BDDK'dan yeni hamle

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, piyasaları rahatlatmak için yeni bir hamle yaptı. Bankaların daha rahat işlem yapabilmesi için yurtiçi ortaklıklarda izne tabi işlemlerinde esneklik sağlandı.

BDDK'dan yeni hamle

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, önemli bir yönetmelik değişikliği yaptı. 

Bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmelik değiştirildi. 

Alım satım amaçlı yapılan hisse senedi yatırımları, alacakların tahsili ve ortaklıkların sermaye artırımlarına katılımla ilgili izin zorunluluğu kaldırıldı. 

Yapılan değişiklik ayrıca Kanun Hükmünde Kararname ve Bakanlar Kurulu kararı ile oluşturulan geçmişe dönük maddeleri de kapsıyor.

Değişikliğin sebebi bankaların elini rahatlatmak. Bankaların finansman geri ödemelerinde problem yaşayan şirketlere ortak olabilmesinin yolu da açılmış oldu. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #BDDK
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