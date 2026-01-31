BDDK duyurdu: Konut kredisinde 1. ve 2. el ayrımı kalktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren düzenlemeyi duyurdu. Kredi piyasasında dengeleri değiştirecek kararla birlikte, konut alımında uygulanan şartlar ve kategoriler sil baştan belirlendi.

BDDK duyurdu: Konut kredisinde 1. ve 2. el ayrımı kalktı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak azami tutarlara ilişkin yeni bir karar aldı. Kurum, konut kredilerinde konutun değeri ve enerji sınıfına göre belirlenen limitlerde değişikliğe gitti. Alınan karara göre, 24 Ağustos 2023 tarihli önceki oranlar, yeni belirlenen çerçeve üzerinden uygulanmaya devam edecek.

BİRİNCİ VE İKİNCİ EL AYRIMI TARİH OLDU

Yapılan düzenlemenin en dikkat çekici maddesi, kredilendirme sistemindeki kategorizasyonun değişmesi oldu. Konut kredilerinde uzun süredir uygulanan "birinci el" ve "ikinci el" konut ayrımı tamamen kaldırıldı. Bu değişiklikle birlikte, konutun sıfır veya ikinci el olması durumuna bakılmaksızın kredi değerlendirmesi yapılacak.

Düzenleme kapsamında enerji verimliliği de kriterler arasına daha geniş kapsamlı şekilde dahil edildi. Daha önce belirli sınıflara tanınan haklar genişletilerek, C enerji sınıfı konutlar da avantajlı kredi oranı uygulanan yapılar kapsamına alındı.

BDDK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde; kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı açısından birinci el-ikinci el konut ayrımı kaldırılmış, 2010 yılından sonra yapılan binaların enerji sınıfı için asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar da avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına alınmıştır.

Bu çerçevede, konut kredilerine ilişkin düzenlemelerde enerji verimliliği yüksek, görece depreme dayanıklı yeni konutların alımı ile ilk konutunu edinecek tüketicilerin desteklenmesine yönelik değişiklikler yapılmıştır. Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde ise; belirlenen kredi değer oranlarının azaltılarak uygulanmasına devam edilecektir."

