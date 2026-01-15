BDDK haftalık verileri açıkladı: KKM'de düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 9 Ocak haftasına ait bankacılık sektörü verilerini açıkladı. Rapora göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi söz konusu haftada 25 milyar 739,4 milyon lira azaldı. Bu düşüşle birlikte toplam kredi hacmi 23 trilyon 50 milyar 794 milyon liradan, 23 trilyon 25 milyar 55 milyon liraya geriledi.

Kredi hacmindeki düşüşün aksine mevduat tarafında artış kaydedildi. Bankalar arası işlemler de dahil olmak üzere sektördeki toplam mevduat, geçen hafta 7 milyar 987 milyon lira artış göstererek 26 trilyon 857 milyar 280 milyon liraya yükseldi.

KKM'DEKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Ekonominin gündemindeki yerini koruyan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesinde düşüş trendi bu hafta da sürdü. KKM bakiyesi geçen hafta 724 milyon lira azalarak 5 milyar 785 milyon liraya düştü.

Son verilerle birlikte KKM büyüklüğünün toplam mevduat içindeki payı yüzde 0,02 seviyesinde gerçekleşti.

Tüketici kredileri tarafında ise yukarı yönlü bir hareketlilik gözlendi. Toplam tüketici kredileri 9 milyar 147,3 milyon lira artarak 2 trilyon 945 milyar 277,5 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın dağılımı incelendiğinde; 682 milyar 409 milyon lirasını konut, 50 milyar 749 milyon lirasını taşıt ve 2 trilyon 212 milyar 120 milyon lirasını ihtiyaç kredileri oluşturdu.

Ayrıca taksitli ticari kredilerin tutarı da bu dönemde 10 milyar 670 milyon lira artışla 3 trilyon 488 milyar 387 milyon liraya yükseldi.

KREDİ KARTLARINDA FRENE BASILDI

Bankaların bireysel kredi kartı alacaklarında düşüş yaşandı. Verilere göre bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,2 oranında azalarak 2 trilyon 758 milyar 784,6 milyon lira seviyesine indi. Söz konusu borçların 1 trilyon 28 milyar 616 milyon lirasını taksitli harcamalar, 1 trilyon 730 milyar 169 milyon lirasını ise taksitsiz borçlar oluşturdu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR VE ÖZ KAYNAKLAR YÜKSELDİ

Sektörün mali sağlamlık göstergelerinden biri olan yasal öz kaynaklarda artış görüldü. Bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 9 Ocak haftasında 2 milyar 712 milyon lira artarak 4 trilyon 991 milyar 520 milyon liraya ulaştı.

Öte yandan bankacılık sektöründe takipteki alacaklar da artış kaydetti. Takipteki alacaklar bir önceki haftaya göre 7 milyar 725 milyon lira artarak 602 milyar 943 milyon liraya çıktı. Bu alacakların 439 milyar 601 milyon liralık kısmı için özel karşılık ayrıldı.