Kredi kartlarına düzenleme gelmişti: BDDK’dan resmi açıklama geldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 30 Ocak 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan makro ihtiyati önlemlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu kararların daha iyi anlaşılması amacıyla detaylı bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

BDDK’den yapılan açıklamada, alınan kararların 31 Ekim 2025 tarihli ve 2025/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiile yürürlüğe giren Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı kapsamında kuruma verilen görevler doğrultusunda alındığı ifade edildi. Ayrıca kararların, 21 Ocak 2026 tarihli Finansal İstikrar Komitesi toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda şekillendirildiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu düzenlemelerin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) koordinasyonunda hazırlandığı belirtilerek, finansal istikrarın güçlendirilmesi, tüketicinin korunması, alt gelir gruplarının desteklenmesi, yasa dışı bahisle mücadele ve uluslararası düzenlemelere uyum hedeflerinin esas alındığı kaydedildi.

KREDİ KARTI LİMİTLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

BDDK açıklamasında, “Kredi Kartı Limitlerine İlişkin Düzenleme” ile bireysel kullanıcıların gelirleriyle orantılı harcama yapmalarının ve sürdürülebilir ödeme alışkanlıklarının sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Aralık 2025 itibarıyla sektörde yaklaşık 13,3 trilyon lira bireysel kredi kartı limiti bulunuyor.

Bu tutarın yalnızca yüzde 21’i kullanılırken, yüzde 79’u kullanılmıyor.

Aynı dönemde 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısı bulunuyor.

Bu kullanıcıların 30,6 milyonu, yani yaklaşık yüzde 75’i, 400 bin liranın altında kredi kartı limitine sahip.

750 bin liranın altında limite sahip kullanıcıların oranı yüzde 90 seviyesinde bulunuyor.

BDDK, 750 bin liranın üzerinde kredi kartı limiti bulunan kullanıcıların toplam limitin yüzde 48’ini oluşturduğunu, buna karşın bu grubun kredi kartı doluluk oranının yaklaşık yüzde 20 seviyesinde kaldığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, müşteri mağduriyetinin önlenmesi amacıyla son bir yıldaki harcamaların dikkate alındığı, harcamanın en yüksek olduğu ay baz alınarak limitlerde belirli oranlarda düzenlemeye gidildiği belirtildi.

400 BİN TL ALTI LİMİTLER ETKİLENMEYECEK

BDDK, 400 bin liranın altında kredi kartı limiti bulunan kullanıcıların herhangi bir kesintiye uğramayacağını vurguladı.

Ayrıca bireysel kredi kartı kullanıcılarının, gelirlerini belgelemeleri halinde gelirlerinin dört katına kadar kredi kartı limiti kullanmalarının önünde bir engel bulunmadığı ifade edildi.

KMH DÜZENLEMESİNDE EĞİTİM HARİCAMALARI MUAF

“Kredili Mevduat Hesabı (KMH)” ile ilgili düzenlemeye de değinilen açıklamada, eğitim ödemeleri amacıyla kullanılan KMH limitlerinin getirilen sınırlamalardan muaf tutulduğu belirtildi.

BORÇ YAPILANDIRMASINA YÖNELİK DÜZENLEME

BDDK, bireysel kredi kartı borçları ve ihtiyaç kredilerinin yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin de finansal tüketicinin korunması amacıyla yapıldığını vurguladı.

Açıklamada, kredi kartlarıyla ilgili yapılan yeni düzenleme sayesinde sürekli borç yapılandırılmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

KONUT KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM

“Konut Kredilerinde Kredi Değer Oranı Değişikliği” kapsamında ise önemli bir adım atıldığı belirtildi. Açıklamada, alt gelir grubundaki vatandaşların konut edinimini desteklemek amacıyla:

Birinci el – ikinci el konut ayrımının kaldırıldığı,

Karar metninde yer alan yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiği

bilgisi paylaşıldı.

BDDK açıklamasının sonunda, alınan tüm kararların Finansal İstikrar Komitesi çatısı altında yapılan değerlendirmeler sonucunda, finansal sistemin sağlıklı işleyişini korumak amacıyla bütüncül bir yaklaşımla hayata geçirildiği vurgulandı.