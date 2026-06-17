BDDK onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 10 Milyar TL sermayeli yeni Katılım Bankası kuruluyor

BDDK'nin söz konusu kuruluş iznine ilişkin resmi kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yasal tescil altına alındı. Perakende ve gıda sektörünün dev isimlerinin bir araya geldiği bu finansal hamle, piyasalarda büyük yankı uyandırdı.

BİM VE ORTAKLARINDAN DEV FİNANSAL ADIM: 10 MİLYAR TL SERMAYE

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında yürütülen siber ve hukuki incelemeler tamamlandı.

Türkiye serbest piyasasının en büyük perakende güçlerinden biri olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ öncülüğündeki kurucu ortaklar grubu, yeni finans kuruluşu için düğmeye bastı. Kurul onay dökümanlarına göre, Türkiye'de tam 10 milyar lira (TL) nakit kuruluş sermayeli, "Dost Katılım Bankası AŞ" unvanına sahip yepyeni bir katılım bankasının kurulmasına resmen izin verildi.

İŞTE DOST KATILIM BANKASI'NIN DEV KURUCU ORTAKLARI

BDDK tescil merkezinden sızan bilgilere ve Resmi Gazete dökümanlarına göre, bankanın arkasındaki güçlü mali ortaklık yapısında şu tescilli şirketler yer alıyor:

BİM Birleşik Mağazalar AŞ

Desto Atık Yönetimi AŞ

Dost Global Danışmanlık AŞ

GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret AŞ

Es Global Gıda Sanayi Ticaret AŞ

KATILIM FİNANS SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM

Ekonomi analistleri, BİM'in geniş lojistik, tedarik ve perakende siber ağının finans sektörüyle entegre olmasının, katılım bankacılığı alanında siber ve fiziki rekabeti üst seviyeye çıkaracağını tescilliyor. 10 milyar liralık güçlü bir rasyoyla piyasaya girmeye hazırlanan Dost Katılım Bankası AŞ'nin, önümüzdeki aylarda BDDK'den "faaliyet izni" almak üzere siber altyapı ve şubeleşme çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.