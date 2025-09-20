BDDK’dan Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni çıktı

BDDK, Adil Katılım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verdi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
BDDK’dan Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni çıktı
Yayınlanma:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Adil Katılım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verdi.

Adil Katılım Bankası için faaliyet izni kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Açıklamaya göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 10’uncu maddesi, bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmeliğin 7’nci maddesi ve dijital bankaların faaliyet esasları ile servis modeli bankacılığı hakkında yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 23 Mayıs 2024 tarih ve 10914 sayılı kararı ile kuruluş izni verilen Adil Katılım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verildi.

