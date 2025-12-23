BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalar ve diğer finansal kuruluşlarda yürütülen enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

Kuruldan yapılan bilgilendirmede, bankalar ve diğer finansal kuruluşlar için enflasyon muhasebesi uygulamasının sona erdiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kurulun 18.12.2025 tarihli toplantısında, 17.12.2025 tarih ve E-24049440-050.04-

175505 sayılı yazının incelenmesi sonucunda;

- 11.01.2024 tarihli ve 10825 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına ve bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına,

- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."