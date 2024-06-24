Bedelli askerlik tutarı 1 Temmuz'da güncellenecek

MSB, bedelli askerlik hizmetinden mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyen yükümlülerin müracaat ve ödeme işlemlerini 28 Haziran'a kadar tamamlamalarının önem arz ettiğini duyurdu.

Bedelli askerlik tutarı 1 Temmuz'da güncellenecek
Editör: Mert Sagit
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

- Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.
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# bedelli askerlik
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