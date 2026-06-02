Beklenti ton başına 20 bin liraydı: Makarnalık ve ekmeklik buğdayın alım fiyatı 16 bin 500 TL

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 2026 yılı hububat alım fiyatları üreticiyi memnun etmedi.

Ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayın fiyatı 16 bin 500 lira, arpanın ise 12 bin 750 lira olarak açıklandı. Artan girdi maliyetleri nedeniyle açıklanan fiyat beklentiyi karşılamadı.

Üreticilere temel, planlı üretim ve sertifikalı tohum kullanım destekleri olarak dekara toplam 980 lira ödenecek. Ton başına ise toplam 3 bin 14 lira destek ödemesine tekabül edeceği bildirildi.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, yetkililerin fiyat belirlerken dünya buğday piyasalarını referans alarak yanılgıya düştüklerini söyledi. Örnekler verdi.

Üreticiler, rakamların revize edilmesini istiyor.