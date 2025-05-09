Benzin fiyatına indirim geliyor mu?: İşte il il son rakamlar

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindiren gelişme yaşandı. Motorin ve LPG’ye indirim gelirken, gözler benzin fiyatlarına çevrildi. 9 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve diğer şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları belli oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Benzin fiyatına indirim geliyor mu?: İşte il il son rakamlar - Resim: 1

benzin fiyatında indirim olacak mı?

Petrol fiyatları, ABD’de ticaret müzakerelerine dair olumlu sinyaller ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarıyla birlikte küresel piyasalarda yükselişe geçti. Bu gelişmeler doğrultusunda benzin fiyatlarında yakın zamanda indirim beklenmiyor.

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Benzin fiyatına indirim geliyor mu?: İşte il il son rakamlar - Resim: 2


9 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları

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Benzin fiyatına indirim geliyor mu?: İşte il il son rakamlar - Resim: 3

İstanbul Avrupa Yakası
• Benzin: 45,27 TL
• Motorin: 44,20 TL
• LPG: 26,19 TL

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Benzin fiyatına indirim geliyor mu?: İşte il il son rakamlar - Resim: 4

İstanbul Anadolu Yakası
• Benzin: 45,12 TL
• Motorin: 44,08 TL
• LPG: 25,59 TL

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Benzin fiyatına indirim geliyor mu?: İşte il il son rakamlar - Resim: 5

Ankara
• Benzin: 45,90 TL
• Motorin: 45,02 TL
• LPG: 26,09 TL

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Benzin fiyatına indirim geliyor mu?: İşte il il son rakamlar - Resim: 6

İzmir
• Benzin: 46,24 TL
• Motorin: 45,35 TL
• LPG: 26,04 TL

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Benzin fiyatına indirim geliyor mu?: İşte il il son rakamlar - Resim: 7

Adana
• Benzin: 46,78 TL
• Motorin: 45,87 TL
• LPG: 26,09 TL

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Benzin fiyatına indirim geliyor mu?: İşte il il son rakamlar - Resim: 8

Antalya
• Benzin: 47,03 TL
• Motorin: 46,11 TL
• LPG: 26,29 TL

Edirne
• Benzin: 46,08 TL
• Motorin: 45,25 TL
• LPG: 26,19 TL

Elazığ
• Benzin: 47,35 TL
• Motorin: 46,50 TL
• LPG: 26,09 TL

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Benzin fiyatına indirim geliyor mu?: İşte il il son rakamlar - Resim: 9

Gaziantep
• Benzin: 46,87 TL
• Motorin: 45,98 TL
• LPG: 25,89 TL

Mersin
• Benzin: 46,77 TL
• Motorin: 45,86 TL
• LPG: 26,39 TL

Samsun
• Benzin: 46,56 TL
• Motorin: 45,65 TL
• LPG: 26,29 TL

Osmaniye
• Benzin: 46,65 TL
• Motorin: 45,76 TL
• LPG: 26,12 TL

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