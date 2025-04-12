Benzin fiyatları yön değiştirdi: İndirimden sonra ilk zam geldi!

10 Nisan’da benzinin litre fiyatında 2 lira 24 kuruşluk bir düşüş yaşandı. Bu indirimin ardından 11 Nisan’da bir indirim daha geldi ve benzinin litre fiyatı 1 lira 35 kuruş daha azaldı. Böylece iki gün içerisinde toplamda 3 lira 59 kuruşluk bir indirim uygulanmış oldu.