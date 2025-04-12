Benzin fiyatları yön değiştirdi: İndirimden sonra ilk zam geldi!
Brent petrol fiyatlarındaki düşüşle başlayan akaryakıttaki indirim süreci sona erdi. Peş peşe gelen indirimlerin ardından 12 Nisan 2025 itibarıyla benzine 82 kuruş zam yapıldı. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler...
Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarının 74 dolardan 60 dolara kadar gerilemesi, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarında da düşüşü beraberinde getirmişti. 8 Nisan Salı günü motorin fiyatına 2 lira 64 kuruş indirim yapılmış, bu gelişmeyi benzin indirimi takip etmişti.
10 Nisan’da benzinin litre fiyatında 2 lira 24 kuruşluk bir düşüş yaşandı. Bu indirimin ardından 11 Nisan’da bir indirim daha geldi ve benzinin litre fiyatı 1 lira 35 kuruş daha azaldı. Böylece iki gün içerisinde toplamda 3 lira 59 kuruşluk bir indirim uygulanmış oldu.
Ancak bu indirim serisi kısa sürdü. 12 Nisan 2025 Cumartesi günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 82 kuruşluk zam geldi.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 44.18 TL/LT
Motorin: 44.32 TL/LT
LPG: 27,39 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 44.03 TL/LT
Motorin: 44.20 TL/LT
LPG: 26,79 TL/LT
Ankara
Benzin: 44.75 TL/LT
Motorin: 45.07 TL/LT
LPG: 27,29 TL/LT
İzmir
Benzin: 45.12 TL/LT
Motorin: 45.43 TL/LT
LPG: 27,24 TL/LT