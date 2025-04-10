Benzin fiyatlarında sert düşüş! Bir indirim daha geliyor

Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi: Benzinin litre fiyatında bir indirim daha yolda. Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak 1 lira 36 kuruşluk düşüşle, son iki günde fiyatlarda toplam 3 lira 60 kuruşluk gerileme yaşanmış olacak. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Benzin fiyatlarında sert düşüş! Bir indirim daha geliyor - Resim: 1

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürüyor. Son olarak benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim yapılması bekleniyor. 

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Benzin fiyatlarında sert düşüş! Bir indirim daha geliyor - Resim: 2

Ekonomim'e göre, bugünkü 1 lira 36 kuruşluk indirimin de eklenmesiyle birlikte benzin fiyatı, sadece iki gün içinde toplamda 3 lira 60 kuruş düşmüş olacak.

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Benzin fiyatlarında sert düşüş! Bir indirim daha geliyor - Resim: 3

Benzin fiyatlarındaki bu düşüşte, küresel petrol piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar etkili oldu. Özellikle ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceğine dair endişeler, Brent petrol fiyatlarını aşağı çekti. Brent petrol, 60 doların altına gerileyerek son 4 yılın en düşük seviyesini gördü.

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Benzin fiyatlarında sert düşüş! Bir indirim daha geliyor - Resim: 4

İşte 10 Nisan 2025 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 44.65 TL

Motorin litre fiyatı: 44.31 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

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Benzin fiyatlarında sert düşüş! Bir indirim daha geliyor - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 44.50 TL

Motorin litre fiyatı: 44.19 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

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Benzin fiyatlarında sert düşüş! Bir indirim daha geliyor - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.22 TL

Motorin litre fiyatı: 45.06 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

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Benzin fiyatlarında sert düşüş! Bir indirim daha geliyor - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 45.58 TL

Motorin litre fiyatı: 45.40 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL

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