Benzin fiyatlarında sert düşüş! Bir indirim daha geliyor
Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi: Benzinin litre fiyatında bir indirim daha yolda. Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak 1 lira 36 kuruşluk düşüşle, son iki günde fiyatlarda toplam 3 lira 60 kuruşluk gerileme yaşanmış olacak. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürüyor. Son olarak benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim yapılması bekleniyor.
Ekonomim'e göre, bugünkü 1 lira 36 kuruşluk indirimin de eklenmesiyle birlikte benzin fiyatı, sadece iki gün içinde toplamda 3 lira 60 kuruş düşmüş olacak.
Benzin fiyatlarındaki bu düşüşte, küresel petrol piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar etkili oldu. Özellikle ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceğine dair endişeler, Brent petrol fiyatlarını aşağı çekti. Brent petrol, 60 doların altına gerileyerek son 4 yılın en düşük seviyesini gördü.
İşte 10 Nisan 2025 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 44.65 TL
Motorin litre fiyatı: 44.31 TL
LPG litre fiyatı: 27.39 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 44.50 TL
Motorin litre fiyatı: 44.19 TL
LPG litre fiyatı: 26.79 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 45.22 TL
Motorin litre fiyatı: 45.06 TL
LPG litre fiyatı: 27.29 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 45.58 TL
Motorin litre fiyatı: 45.40 TL
LPG litre fiyatı: 27.24 TL