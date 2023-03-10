10 Mart 2023 Cuma akaryakıtta indirim var mı?
Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Peki 10 Mart 2023 benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? Akaryakıtta indirim veya zam olacak mı?
Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Peki brent petrol fiyatı 80 dolar bandında yer alırken, 10 Mart 2023 benzin fiyatı ve mazot litre fiyatı ne kadar oldu?
Akaryakıt fiyatları cephesinden en son indirim-zam haberi 24 Şubat Cuma günü motorin fiyatları için gelmişti.
AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM-ZAM VAR MI?
Motorin fiyatları için herhangi bir indirim-zam haberi bulunmuyor. Benzin fiyatı için herhangi bir indirim-zam haberi bulunmuyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar: