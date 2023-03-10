10 Mart 2023 Cuma akaryakıtta indirim var mı?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Peki brent petrol fiyatı 80 dolar bandında yer alırken, 10 Mart 2023 benzin fiyatı ve mazot litre fiyatı ne kadar oldu?