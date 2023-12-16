Benzin Motorin Kaç TL Oldu? Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu? 16 Aralık 2023 İstanbul, İzmir ve Ankara'da Güncel Akaryakıt Fiyatları...

Akaryakıt fiyatları güncel olarak değişmektedir. Uluslararası piyasada alınan değerlere göre değişen akaryakıt fiyatlarını takip etmek için internetten yardım alınabilir. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarında da bir miktar düşüşe neden olabilir. Brent petrolün 76,01 dolar seviyesini görmesi ile beraber akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu. Peki akaryakıtta indirim oldu mu? İşte Ankara, İstanbul ve İzmir'de 16 Aralık 2023 için güncel fiyatlar.

İSTANBUL'DA 16 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33.02 TL/LT

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35.51 TL/L

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL/LT

ANKARA'DA 16 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 33.70 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.13 TL/LT

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL/LT

İZMİR'DE 16 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 33.84 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı: 36.35 TL/LT

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL/LT