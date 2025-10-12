Benzin, motorin ve LPG fiyatları arttı mı? 12 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları açıklandı

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki artış ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar “Benzin fiyatı ne kadar?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL oldu?”, “LPG zamlandı mı?” sorularına yanıt arıyor.

12 Ekim 2025 Pazar günü itibarıyla Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları güncellendi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de litre fiyatları şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 52,15 TL

Motorin: 53,23 TL

LPG: 27,71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 51,98 TL

Motorin: 53,09 TL

LPG: 27,08 TL

ANKARA

Benzin: 52,99 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 27,60 TL

İZMİR

Benzin: 53,32 TL

Motorin: 54,57 TL

LPG: 27,53 TL

Fiyatlar illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar ve dövizdeki değişim nedeniyle akaryakıt fiyatlarında ilerleyen günlerde yeni bir güncelleme ihtimali bulunuyor.