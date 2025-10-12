Benzin, motorin ve LPG fiyatları arttı mı? 12 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları açıklandı
Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik sonrası benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden değişti. İşte 12 Ekim 2025 Pazar günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki artış ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar “Benzin fiyatı ne kadar?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL oldu?”, “LPG zamlandı mı?” sorularına yanıt arıyor.
12 Ekim 2025 Pazar günü itibarıyla Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları güncellendi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de litre fiyatları şöyle:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 52,15 TL
Motorin: 53,23 TL
LPG: 27,71 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 51,98 TL
Motorin: 53,09 TL
LPG: 27,08 TL
ANKARA
Benzin: 52,99 TL
Motorin: 54,25 TL
LPG: 27,60 TL
İZMİR
Benzin: 53,32 TL
Motorin: 54,57 TL
LPG: 27,53 TL
Fiyatlar illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar ve dövizdeki değişim nedeniyle akaryakıt fiyatlarında ilerleyen günlerde yeni bir güncelleme ihtimali bulunuyor.