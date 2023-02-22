Benzin motorin ve LPG'ye indirim
EPDK tarafından akaryakıt fiyatlarına indirim yapılacağı beklentisi gündeme geldi. Bunun yanı sıra bir de kampanya başlatılarak benzin motorin ve LPG'ye puanlarla indirim yapılacağı ifade edildi.
Araç sahiplerine günün ilk müjdesi geldi. Gelen son habere göre yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 48 kuruşluk bir indirim gelmesi beklendiği belirtilerek bu indirimin sadece benzinle sınırlı olacağı vurgulandı. Motorin ve LPG fiyatlarında indirim beklenmezken yapılan kampanyalarla benzin motorin ve LPG'ye puanlarla indirim yapılacağı bildirildi.
AKARYAKITA İNDİRİM
Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar benzin fiyatlarını da direkt olarak etkilediği belirtilirken son bilgilere göre akaryakıt fiyatlarında indirim beklendiği ifade edildi. Benzin fiyatlarında yarından itibaren indirim geleceği ifade ediliyor.
Motorin fiyatında ise herhangi bir değişimin olmayacağı belirtiliyor.
İşte güncel benzin ve motorin fiyatları:
İSTANBUL’DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Benzin: 20,89 TL
Motorin: 21,25 TL
ANKARA’DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?
Benzin: 21,14 TL
Motorin: 21,49 TL