Benzin motorin ve LPG'ye indirim

Araç sahiplerine günün ilk müjdesi geldi. Gelen son habere göre yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 48 kuruşluk bir indirim gelmesi beklendiği belirtilerek bu indirimin sadece benzinle sınırlı olacağı vurgulandı. Motorin ve LPG fiyatlarında indirim beklenmezken yapılan kampanyalarla benzin motorin ve LPG'ye puanlarla indirim yapılacağı bildirildi.