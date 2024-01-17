Benzin ve mazot ne kadar oldu? 17 ocak akaryakıt fiyatları...

Başta döviz kurları olmak üzere brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma, kur dalgalanmaları, Ortadoğu ve Dünya'da yaşanan sıcak savaş gelişmeleri akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Öte yandan akaryakıta gelen vergi zamları ve gelecek vergi zamları ile birlikte akaryakıt fiyatlarında değişimler bekleniyor. Peki Benzin ve mazot ne kadar oldu? İşte 17 ocak güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 36,84 TL

Motorin: 39,30 TL

LPG (Otogaz): 19,71 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 37,52 TL

Motorin: 39,91 TL

LPG (Otogaz): 19,68 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 37,66 TL

Motorin: 40,17 TL

LPG (Otogaz): 19,33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.