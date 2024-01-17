Benzin ve mazot ne kadar oldu? 17 ocak akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından gün gün takip ediliyor. Ortadoğu'da yaşanan sıcak gelişmeler, yaşanan savaş durumları ve kurlarda yaşanan dalgalanmalardan dolayı akaryakıt fiyatlarında sürekli değişiklikler yaşanıyor. Peki Benzin ve mazot ne kadar oldu? İşte 17 ocak akaryakıt fiyatları...

Benzin ve mazot ne kadar oldu? 17 ocak akaryakıt fiyatları...
Son Güncelleme:

Başta döviz kurları olmak üzere brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma, kur dalgalanmaları, Ortadoğu ve Dünya'da yaşanan sıcak savaş gelişmeleri akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Öte yandan akaryakıta gelen vergi zamları ve gelecek vergi zamları ile birlikte akaryakıt fiyatlarında değişimler bekleniyor. Peki Benzin ve mazot ne kadar oldu? İşte 17 ocak güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin ve mazot ne kadar oldu? 17 ocak akaryakıt fiyatları... - Resim : 1

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 36,84 TL
  • Motorin: 39,30 TL
  • LPG (Otogaz): 19,71 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 37,52 TL
  • Motorin: 39,91 TL
  • LPG (Otogaz): 19,68 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 37,66 TL
  • Motorin: 40,17 TL
  • LPG (Otogaz): 19,33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Altın alacaklar dikkat! Uzman isim fırsat için tarih verdi... 17 Ocak altın fiyatları...Altın alacaklar dikkat! Uzman isim fırsat için tarih verdi... 17 Ocak altın fiyatları...Ekonomi
# akaryakıt
Çok Okunanlar
17 Ocak 2023 Resmi Gazete Kararları
17 Ocak 2023 Resmi Gazete Kararları
Altın alacaklar dikkat! Uzman isim fırsat için tarih verdi...
Altın alacaklar dikkat! Uzman isim fırsat için tarih verdi...
Ünlü ekonomist uyardı! 'Bütçe ciddi sıkıntıda'
Ünlü ekonomist uyardı! 'Bütçe ciddi sıkıntıda'
Benzin ve mazot ne kadar oldu? 17 ocak akaryakıt fiyatları...
Benzin ve mazot ne kadar oldu? 17 ocak akaryakıt fiyatları...
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 17 Ocak 2024 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 17 Ocak 2024 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Öne Çıkanlar 247 BİN YABANCI ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ | Ulusal Haber 247 BİN YABANCI ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ | Ulusal Haber Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 17 Ocak 2024 güncel dolar kuru… Dolar/TL… Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 17 Ocak 2024 güncel dolar kuru… Dolar/TL…