Benzin ve Motorin fiyatları güncellendi! İşte 18 Mayıs Pazartesi pompa fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan
Günlük yakıt maliyetlerini takip etmek isteyen araç sahipleri, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG güncel fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan il il güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekildedir:

⛽ 18 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 65.02 TL
Motorin litre fiyatı: 67.48 TL
LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 64.86 TL
Motorin litre fiyatı: 67.32 TL
LPG litre fiyatı: 33.29 TL

Ankara:

Benzin litre fiyatı: 65.99 TL
Motorin litre fiyatı: 68.59 TL
LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İzmir:

Benzin litre fiyatı: 66.27 TL
Motorin litre fiyatı: 68.86 TL
LPG litre fiyatı: 33.69 TL

