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Benzin ve motorin fiyatlarında indirim geliyor

Doğalgaz ve elektrik ile sigara fiyatlarına yapılan zamlarına ardından bugün indirim beklentisi olacağı medyaya yansıdı. Haberlere göre, benzin ve motorinde indirim gerçekleşmesi bekleniyor

Benzin ve motorin fiyatlarında indirim geliyor

Benzin fiyatında bu geceden itibaren litrede 28 kuruş indirim bekleniyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, kaynaklar, motorin fiyatlarında da cuma gününe kadar indirim yapılabileceğini belirtiyor.

MOTORİNE DE İNDİRİM YOLDA

Benzin fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatının düşmesi ve dolar/TL'deki gerileme nedeniyle yapılacak indirimin ardından motorine de indirim yolda.

ulusal.com.tr

Etiketler; #indirim
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