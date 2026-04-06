Benzin ve motorin zammı iptal edildi

Benzin ve motorin fiyatlarına yarından itibaren yansıması planlanan fiyat artışı son anda iptal edildi. Sektör kaynaklarının duyurduğu kararın ardından, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatları sabit kaldı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorin fiyatlarına yarından itibaren yapılması planlanan zam iptal edildi. Sektör kaynakları, pompa fiyatlarına yansıması beklenen söz konusu artışların yürürlüğe alınmayacağını bildirdi.

Edinilen bilgilere göre, benzin ve motorin grupları için yarından itibaren geçerli olması öngörülen zamlı tarife uygulanmayacak. Artışın iptal edilmesiyle birlikte istasyonlardaki satışlar mevcut fiyatlar üzerinden sürdürülecek.

GÜNCEL POMPA FİYATLARI DEĞİŞMEDİ

NTV'nin haberine göre, zam iptalinin ardından üç büyükşehirdeki akaryakıt fiyatları mevcut seviyesini koruyor. İstanbul'da benzin 62,60 lira, motorin 77,47 liradan satılmaya devam edecek. Ankara'da benzinin litresi 63,57 lira, motorinin litresi ise 78,60 lira seviyesinden işlem görecek. İzmir'de de güncel fiyatlar benzin için 63,85 lira, motorin için 78,87 lira olarak uygulanmayı sürdürecek.

