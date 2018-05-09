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Benzin ve motorinde indirim

Benzinin litre fiyatında bugünden geçerli olmak üzere ortalama 5, motorinin litresinde ise 7 kuruşluk indirime gidildi.

Benzin ve motorinde indirim

Benzinin litre fiyatında bugünden geçerli olmak üzere ortalama 5, motorinin litre fiyatında ise 7 kuruşluk indirime gidildi.

AA muhabirinin akaryakıt şirketlerinden edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 6,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,07 liraya geriledi. Benzinin litresi İstanbul'da 6,06, liradan 6,01 liraya, İzmir'de 6,08 liradan 6,03 liraya düştü.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5,63 liradan 5,56 liraya, İstanbul'da 5,58 liradan 5,51 liraya, İzmir'de 5,62 liradan 5,55 liraya indi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 14 Nisan'da ortalama 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 13 Nisan'da 13 kuruş zam yapılmıştı.

Bu arada Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), akaryakıtta katkılı ürünlerin fiyatlarının eşitlenerek, son indirim için önemli ölçüde imkan sağlandığını belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #benzin #motor
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