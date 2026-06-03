Benzin Ve motorine çifte zam geldi! 3 Haziran akaryakıt litre fiyatları ne kadar oldu?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kaynaklarından alınan bilgilere göre akaryakıt ürünlerine devasa bir maliyet artışı yansıdı. Normal şartlarda motorine 3,93 lira, benzine ise 1,88 lira birden zam geldi. Ancak devletin devreye aldığı "Eşel Mobil" sistemi gereği, bu devasa zamların çok büyük bir kısmı ÖTV matrahından karşılanarak sübvanse edildi.