Benzin Ve motorine çifte zam geldi! 3 Haziran akaryakıt litre fiyatları ne kadar oldu?
Araç sahipleri ve sürücüler küresel petrol piyasasındaki indirim haberlerini beklerken, akaryakıt fiyatlarında ters köşe bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kaynaklarından alınan bilgilere göre akaryakıt ürünlerine devasa bir maliyet artışı yansıdı. Normal şartlarda motorine 3,93 lira, benzine ise 1,88 lira birden zam geldi. Ancak devletin devreye aldığı "Eşel Mobil" sistemi gereği, bu devasa zamların çok büyük bir kısmı ÖTV matrahından karşılanarak sübvanse edildi.
Sistem sayesinde motorindeki 3,93 liralık zammın sadece 1,04 lirası pompaya yansıtıldı. Benzindeki 1,88 liralık artışın ise sadece 53 kuruşluk kısmı doğrudan sürücülerin cebine yansıdı.
ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE 3 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Eşel Mobil destekli yeni fiyat ayarlamalarının ardından; İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt istasyonlarında bu sabahtan itibaren geçerli olan güncel benzin, motorin ve LPG litre satış fiyatları alt alta şu şekilde sıralandı:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI POMPA FİYATLARI
Benzin litre fiyatı 63.45 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı 66.31 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı 31.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI POMPA FİYATLARI
Benzin litre fiyatı 63.31 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı 66.17 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı 31.39 TL
ANKARA POMPA FİYATLARI
Benzin litre fiyatı 64.42 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı 67.44 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı 31.97 TL
İZMİR POMPA FİYATLARI
Benzin litre fiyatı 64.70 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı 67.71 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı 31.79 TL
Petrol piyasası analistleri, Hürmüz Boğazı'na yönelik küresel jeopolitik risklerin tam anlamıyla çözüme kavuşmaması durumunda, önümüzdeki günlerde akaryakıt üzerindeki oynaklığın ve zam baskısının devam edebileceğini vurguluyor.