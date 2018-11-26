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Benzin ve Motorine indirim

27 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 15, motorin grubunda 23 kuruş indirim yapıldı.

Benzin ve Motorine indirim

İndirim haberi EPGİS'in twitter hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada benzine 15 kuruş, motorine 23 kuruş indirim yapıldığı belirtildi.

Ayrıca kalorifer yakıtı, Fuel Oil, yüksek kükürtlü Fuel Oif ve gaz yağında da indirim gerçekleştirildi ifade edildi.

EPGİS tarafından açıklanan indirimler 27/11/2018 tarihinden itibaren geçerli olacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklama şöyle:

Akaryakıt Fiyatlarında indirim 27/11/2018 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 15 KRŞ/LT, Motorinde 23 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.

Akaryakıt ürünlerinde fiyat indirimi 27/11/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Kalorifer yakıtında 24, Fuel Oil’de 20, Yüksek Kükürtlü Fuel Oil’de 20, Gaz yağında 24 Kuruş indirim gerçekleşmiştir.

Etiketler; #benzin #motorin
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