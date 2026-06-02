Benzin ve Motorine peş peşe büyük indirim geldi! İşte 2 Haziran güncel akaryakıt fiyatları
Milyonlarca araç sahibinin günlük yaşamını ve cüzdanını doğrudan etkileyen akaryakıt fiyatlarında uzun süredir beklenen indirim haberi nihayet geldi.
Küresel enerji piyasalarındaki brent petrol dalgalanmaları ve döviz kurundaki hareketliliğin ardından, akaryakıt ürünlerine peş peşe indirim uygulandı. Gece yarısından itibaren geçerli olan yeni düzenlemeyle birlikte benzin ve motorin fiyatları aşağı çekilerek pompalara yansıtıldı.
İşte benzine ve motorine gelen net indirim miktarları ile 3 büyük şehirdeki en güncel akaryakıt pompa fiyatları:
Benzin ve Motorine Ne Kadar İndirim Geldi?
Benzin İndirimi: Yapılan son düzenleme kapsamında benzinin litre fiyatında 1 lira 40 kuruşluk bir indirim uygulandı.
Motorin İndirimi: İndirimden en büyük payı alan ürün motorin oldu. Son güncellemeyle birlikte motorinin litre fiyatında 1 lira 78 kuruşluk indirim tabelalara yansıdı.
Güncel Akaryakıt Fiyatları (2 Haziran 2026 Salı)
1. İstanbul Güncel Akaryakıt Fiyatları
Avrupa Yakası: Benzin 62.92 TL, Motorin 65.27 TL, LPG 31.99 TL
Anadolu Yakası: Benzin 62.78 TL, Motorin 65.13 TL, LPG 31.39 TL
Ankara Merkez: Benzin 63.89 TL, Motorin 66.39 TL, LPG 31.97 TL
İzmir Merkez: Benzin 64.17 TL, Motorin 66.66 TL, LPG 31.79 TL