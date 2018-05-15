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Benzin ve motorine zam!

Benzinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere ortalama 18, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi.

Benzin ve motorine zam!

AA muhabirinin akaryakıt şirketlerinden edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 6,07 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,25 lira oldu. 

Benzinin litresi İstanbul'da 6,01 liradan 6,19 liraya, İzmir'de 6,03 liradan 6,21 liraya yükseldi.Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5,56 liradan 5,72 liraya, İstanbul'da 5,51 liradan 5,67 liraya, İzmir'de 5,55 liradan 5,71 liraya çıktı.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 9 Mayıs'ta ortalama 5 kuruş, motorinin litre fiyatında ise aynı tarihte 7 kuruş indirime gidilmişti. 

Bu arada, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS), akaryakıttaki fiyat değişikliklerini ilgililere bir gün önceden duyurduğu kurumsal açıklamalarına geçen hafta son vermesinin ardından, benzin ve motorindeki zam veya indirim miktarları ancak pompaya yansıdığında net olarak ortaya çıkıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #benzine zam #Motorine zam
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